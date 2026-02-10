Η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί να αναπτυχθεί με ρυθμό 15% με τον Γουόρς στο τιμόνι της Fed, λέει ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επιλογή του για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Fed μπορεί να ωθήσει την οικονομία σε ανάπτυξη με ρυθμό 15%, έναν εξαιρετικά αισιόδοξο στόχο που ωστόσο υπογραμμίζει την πίεση που θα αντιμετωπίσει ο Κέβιν Γουόρς εάν επιβεβαιωθεί ο διορισμός του.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε συνέντευξη στο Fox Business, δήλωσε ότι ήταν μεγάλο λάθος να επιλέξει για πρόεδρο της Fed τον Τζερόμ Πάουελ και πλέον, εάν ο Γουόρς «κάνει τη δουλειά για την οποία είναι ικανός», τότε «μπορούμε να αναπτυχθούμε με 15%, νομίζω και περισσότερο από αυτό».

Δεν έγινε απολύτως σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν στην ετήσια ανάπτυξη ή σε κάποιον άλλο οικονομικό δείκτη, όπως σχολιάζει το Bloomberg, καθώς η οικονομία των ΗΠΑ προβλέπεται να αναπτυχθεί με 2,4% φέτος και έχει αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,8% τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Το αμερικανικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί με ρυθμό άνω του 15% ελάχιστες φορές από τη δεκαετία του 1950, συμπεριλαμβανομένου του τρίτου τριμήνου του 2020, όταν οι επιχειρήσεις άνοιξαν ξανά μετά από τα lockdown της πανδημίας.

Ο Τραμπ στοιχηματίζει ότι ο Γουόρς, εάν επιβεβαιωθεί η εκλογή του, μπορεί να τροφοδοτήσει την οικονομία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που ιστορικά «τιμωρούν» τους προέδρους των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η επικύρωση του Γουόρς από τη Γερουσία ενδέχεται να καθυστερήσει, με τον γερουσιαστή Τομ Τίλις, έναν συνταξιούχο Ρεπουμπλικάνο από τη Βόρεια Καρολίνα, να δεσμεύεται να μπλοκάρει οποιαδήποτε επικύρωση από την Fed, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Πάουελ για έργο ανακαίνισης κτιρίων της Fed.

Τα σχόλια του Τραμπ στη συνέντευξη στο Fox Business, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, σηματοδοτούν κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί μια αισιόδοξη κίνηση για τον Γουόρς. Τα σχόλιά του Τραμπ υποδηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανησυχεί για τον πληθωρισμό, ο οποίος λογικά θα εκτοξευόταν με ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 15% και ο οποίος παραμένει πεισματικά υψηλός.