Η οικονομική αγωνία του ΝΑΤΟ για την κοινή άσκηση Ρωσίας και Λευκορωσίας – Γιατί θα κοστίσει ακριβά η αναχαίτιση των drones της Μόσχας

Η είσοδος των ρωσικών – σύμφωνα με το ΝΑΤΟ – των ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας την Τετάρτη (10.9.2025), δηλαδή δυο μέρες πριν ξεκινήσει η κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας και Λευκορωσίας, έχει θορυβήσει τα αμυντικά αντανακλαστικά την βορειο-ατλαντική συμμαχία και την ΕΕ, ιδίως τις ανατολικές χώρες – μέλη του.

Μπορεί η Κομισιόν να ενέκρινε (επίσης την Τετάρτη) χαμηλότοκα δάνεια ύψους 150 δισ. ευρώ προς τις χώρες – μέλη της ΕΕ μέσω του ταμείου της, SAFE, αλλά, προφανώς αυτά θα χρειαστούν πολύ χρόνο μέχρι να μετατραπούν σε αμυντικό εξοπλισμό… Μέχρι τότε, η ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, πάσχει δραματικά από ελλείψεις στη δυνατότητα της να καταρρίψει τα ρωσικά drones.

Η Γερμανία και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι του ΝΑΤΟ γνωρίζουν το αμυντικό κενό, το οποίο μπορεί να γεφυρωθεί μόνο αργά, σημειώνει η Ηandelsblatt, απαντώντας σε 5 κρίσιμα ερωτήματα:

1. Ποια είναι η κατάσταση των αμυντικών δυνατοτήτων των drones;

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ συζήτησαν την περασμένη Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 πώς και με ποια συστήματα θα μπορούσε να ενισχυθεί η αεράμυνα στην ανατολική πλευρά. Η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών όπως το stealth jet F-35 και οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι είναι ακριβή, πολύ πιο ακριβή από την παραγωγή ρωσικών drones. Εξοπλισμός αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ μάχεται ενάντια σε φθηνά drones που κοστίζουν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την κατασκευή τους.

Στη Γερμανία, ο Επιθεωρητής του Στρατού, Αντιστράτηγος Άλφονς Μάις, περιέγραψε την έλλειψη δυνατοτήτων κατά των drones ως «μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες μας αυτή τη στιγμή». Μίλησε εκ μέρους της Bundeswehr, αλλά η κατάσταση δεν διαφέρει και σε άλλες ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Οι γερμανικές εταιρείες επικρίνουν επίσης την κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό. Μόλις τον Ιούλιο, η Γερμανική Ένωση Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας έστειλε μια έντονη επιστολή στη γερμανική κυβέρνηση. Σε αυτήν, τα ενδιαφερόμενα μέρη επέκριναν την έλλειψη σημαντικών αμυντικών τεχνολογιών και τον ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Σε συνέντευξή του στην Handelsblatt τον Φεβρουάριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας λογισμικού Auterion, Λόρεντζ Μάιερ, ζήτησε μια «επανάσταση των drones». «Χωρίς την ανάπτυξη των δικών μας εξειδικευμένων δυνάμεων drones, υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας της αποτροπής σε μελλοντικές συγκρούσεις», είπε.

Η Γερμανία ανταποκρίνεται τώρα στη νέα κατάσταση ανακατασκευάζοντας το σύστημα αεράμυνας του στρατού της. Η Bundeswehr περιμένει οπλικά συστήματα όπως το Skyranger της Rheinmetall, ένα κινητό σύστημα αεράμυνας τοποθετημένο σε οχήματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ, απαίτησε στο Λονδίνο την Τετάρτη ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σημαντικά περισσότερα χρήματα στην άμυνα κατά των drones. «Πιστεύω ότι η Ουκρανία πρέπει να διπλασιάσει τις δυνατότητές της. Αλλά πρέπει επίσης να επενδύσουμε στην Ευρώπη. Επειδή η Ευρώπη δεν έχει σχεδόν τίποτα», δήλωσε στους Financial Times.

Η Ουκρανία θα λάβει το Skyranger πριν από την Bundeswehr. Ο στρατός βασίζεται επίσης στο λεγόμενο σύστημα αεράμυνας για όλα τα στρατεύματα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη χρήση όπλων που δεν προορίζονται κυρίως για χρήση εναντίον αεροπορικών στόχων. Ο Μάις ανέφερε ως παραδείγματα το πυροβόλο 30 χιλιοστών του οχήματος μάχης πεζικού Puma και τις αλλαγές στον υπολογιστή ελέγχου πυρός του συστήματος.

2. Τι απαιτεί η Πολωνία από τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ;

Ο πρωθυπουργός Τουσκ έχει δηλώσει σαφώς το αίτημα της Πολωνίας: «Αναμένουμε σημαντικά μεγαλύτερη υποστήριξη στην υπεράσπιση του πολωνικού εναέριου χώρου». Ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις δήλωσε ότι η Σουηδία σκοπεύει να μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας και αεροσκάφη στην Πολωνία βραχυπρόθεσμα. Η Τσεχική Δημοκρατία σχεδιάζει να στείλει τρία ελικόπτερα ειδικών δυνάμεων για να βοηθήσει τον πολωνικό στρατό να προστατεύσει τη χώρα από drones χαμηλού υψομέτρου.

Ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ruben Brekelmans δεσμεύτηκε επίσης για περαιτέρω βοήθεια στην αεράμυνα. Σύμφωνα με τον Kosiniak-Kamysz, υπάρχουν επίσης προσφορές από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και τις χώρες της Βαλτικής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την ανάπτυξη τριών μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Τα αεροσκάφη προορίζονται για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου και της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ.

3. Πώς αντιδρά η Γερμανία;

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τη δέσμευσή της κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στο Βερολίνο, τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter θα αναπτυχθούν από το Rostock-Laage πάνω από την Πολωνία αντί για δύο. Επιπλέον, η ανάπτυξη, η οποία είχε προγραμματιστεί προηγουμένως μόνο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, θα παραταθεί αρχικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, το ΝΑΤΟ προετοιμάζει μια αμυντική στρατιωτική απάντηση στην επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία. Στόχος είναι η ενίσχυση της αποτροπής κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Σύμφωνα με ειδικούς, η Ρωσία διαθέτει αρκετά εκατομμύρια λειτουργικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο Samuel Bendett του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών εκτιμά ότι η Ουκρανία ανέπτυξε περίπου 1,5 εκατομμύριο μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρυσι, ενώ η Ρωσία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, χρησιμοποίησε έως και τέσσερα εκατομμύρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι είμαστε σε μεγάλο βαθμό ανυπεράσπιστοι απέναντι στα στρατιωτικά drones», δήλωσε ο πολιτικός ασφαλείας του Πράσινου Κόμματος, Κονσταντίν φον Νοτζ. «Πρέπει επειγόντως να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση το συντομότερο δυνατό».

Ο γερμανικός στρατός μιλάει για «μέγιστη επιτάχυνση» στην προμήθεια. Τα πρώτα drones καμικάζι, το «Σύστημα Άμυνας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» (ASUL), και οι συσκευές παρεμβολής κατά των εχθρικών drones ήδη φτάνουν. Μακροπρόθεσμα, κάθε βάση θα πρέπει να διαθέτει ενεργή άμυνα από drones – αλλά πότε θα επιτευχθεί αυτό είναι ασαφές.

4. Ποια είναι η κατάσταση στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας;

Σε συνολικά 1.200 χιλιόμετρα των ανατολικών συνόρων της, η Πολωνία αντιμετωπίζει γείτονες που δεν αποτελούν μέρος της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Η χώρα συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουκρανία (535 χιλιόμετρα), η οποία αποκρούει μια ρωσική επίθεση για περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια. Από αυτή την άποψη, οι στόχοι στην Πολωνία είναι εύκολα προσβάσιμοι για ρωσικά drones, καθώς μπορούν επίσης να εκτοξευθούν από τη Λευκορωσία ή το Καλίνινγκραντ.

Η Βαρσοβία παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την προγραμματισμένη ρωσο-λευκορωσική στρατιωτική άσκηση Sapad 2025 (Δύση), η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Carsten Breuer, αναμένει ότι περίπου 13.000 στρατιώτες θα συμμετάσχουν στην μεγάλης κλίμακας ρωσο-λευκορωσική άσκηση στη Λευκορωσία και άλλοι 30.000 σε ρωσικό έδαφος.

5. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες κατά της Μόσχας;

Εκτός από την ενίσχυση του συστήματος αεράμυνας της Πολωνίας, συζητούνται και στρατιωτικά μέτρα. Ο πολιτικός ασφαλείας του CDU, Roderich Kiesewetter, χαρακτήρισε λογικό να «αναλάβει την αεράμυνα στη δυτική Ουκρανία, δηλαδή να ενσωματώσει την αεράμυνα στο αμυντικό σύστημα του ΝΑΤΟ και να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Αυτή είναι μια μακροχρόνια απαίτηση της Ουκρανίας, την οποία επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα την Τετάρτη. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Μέχρι στιγμής, οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου έχουν αποφύγει αυτό το βήμα για να αποφύγουν μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Μόσχα.

Αλλά θα μπορούσε επίσης να υπάρξει κίνδυνος εάν δεν υπάρξουν συνέπειες. «Η πολιτική αντίδραση, αν και καθυστερημένη, ήταν πολύ σαφής και ενιαία», δήλωσε η ειδικός σε θέματα ασφαλείας Κλαούντια Μέιτζορ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk. «Αλλά αν δεν συμβεί τίποτα άλλο, η Ρωσία μπορεί πραγματικά να πάρει ένα μάθημα. Μπορούν να δοκιμάσουν λίγο περισσότερο την επόμενη φορά».