Η Rheinmetall αγοράζει ναυπηγείο NVL στο πλαίσιο ναυτικής επέκτασης

Στην εξαγορά της Naval Vessels Lürssen BV & Co. KG θα προχωρήσει η Rheinmetall, με έδρα τη Βρέμη, το στρατιωτικό τμήμα ενός μεγάλου γερμανικού, οικογενειακού ναυπηγείου, από τον όμιλο Lürssen.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026 και οι εταιρείες συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν την τιμή αγοράς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Rheinmetall που δημοσιεύθηκε την Κυριακή (14.9.25), σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Rheinmetall παράγει ήδη εργαλεία προσομοίωσης και συστήματα προστασίας για ναυτικές επιχειρήσεις και σχεδιάζει να επεκταθεί στον τομέα με την εξαγορά. Στην έκθεση άμυνας DSEI στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ, δήλωσε στο Bloomberg ότι στοχεύει σε πωλήσεις τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα. Επιβεβαίωσε επίσης προηγούμενες αναφορές ότι ο γερμανικός γίγαντας της άμυνας σκόπευε να αποκτήσει το ναυπηγείο.

Η NVL λειτουργεί τέσσερα ναυπηγεία στη βόρεια Γερμανία, καθώς και διεθνείς τοποθεσίες, και απασχολεί περίπου 2.100 άτομα παγκοσμίως. Η ναυπηγική εταιρεία σημείωσε πωλήσεις περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το οικονομικό έτος 2024. Ένα από τα ναυπηγεία της, η Blohm+Voss BV & Co. KG, συνεργάζεται με την ολλανδική Damen Schelde Naval Shipbuilding BV για την προμήθεια έξι φρεγατών F126 για το γερμανικό ναυτικό, το οποίο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην παραγωγή.

Η κατασκευάστρια εταιρεία όπλων δήλωσε ότι αναμένει συνέργειες με τις εγκαταστάσεις της βόρειας Γερμανίας στο Κίελο και το Φλένσμπουργκ, όπου η Rheinmetall κάνει την παραγωγή εξαρτημάτων, τον ποιοτικό έλεγχο και τη συντήρηση για το τμήμα Vehicle Systems. Η εταιρεία αναφέρει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει υποδομές, εξοπλισμό και τεχνογνωσία ναυπηγείων για να βοηθήσει αυτό το τμήμα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην «ελαχιστοποίηση των υπερβολικών επενδύσεων σε υποδομές ή των εκτεταμένων μετατροπών άλλων γραμμών παραγωγής».

Η Rheinmetall μετατρέπει πολιτικές εγκαταστάσεις στο Neuss και το Βερολίνο για την κατασκευή όπλων και σχεδιάζει να πουλήσει τις πολιτικές της δραστηριότητες στις αρχές του 2026. Η Papperger εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το εργοστάσιο της Volkswagen AG στο Osnabrück για την παραγωγή οχημάτων.