Η Ρωσία μειώνει το βασικό επιτόκιο στο 17%, αψηφώντας τις εκκλήσεις για ταχύτερη χαλάρωση

Mικρότερη μείωση των επιτοκίων επέλεξε η Τράπεζα της Ρωσίας από την αναμενόμενη, παρά τις εκκλήσεις για πιο επιθετική νομισματική χαλάρωση, καθώς η οικονομία επιβραδύνεται ταχύτερα από τις προβλέψεις και η ανάπτυξη κινδυνεύει να υποχωρήσει από τους επίσημους στόχους φέτος.

Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μείωσαν το κόστος δανεισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 17% την Παρασκευή (12.9.25), αψηφώντας τη μέση προσδοκία για μείωση δύο μονάδων σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων. Ένας από τους εννέα ερωτηθέντες είχε προβλέψει την απόφαση της. τράπεζας της Ρωσίας, ενώ ένας άλλος είδε το βασικό επιτόκιο να παραμένει αμετάβλητο.

«Τα βασικά μέτρα της τρέχουσας αύξησης των τιμών δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Η Τράπεζα της Ρωσίας θα διατηρήσει τις νομισματικές συνθήκες όσο αυστηρές είναι απαραίτητες για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο το 2026», ανέφερε η κεντρική τράπεζα στην ανακοίνωση της απόφασης.

Η κυβερνήτης Ελβίρα Ναμπιουλίνα θα πραγματοποιήσει ενημέρωση στις 3 μ.μ. ώρα Μόσχας.

Η κεντρική τράπεζα άρχισε να μειώνει το βασικό επιτόκιο από το ρεκόρ του 21% μόλις τον Ιούνιο, όταν η εποχικά προσαρμοσμένη μηνιαία αύξηση των τιμών πλησίασε το 4%, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το υψηλό κόστος δανεισμού από τα τέλη του περασμένου έτους.

Εν τω μεταξύ, η οικονομία επιβραδύνεται απότομα. Η ανάπτυξη τους πρώτους επτά μήνες του 2025 ήταν κοντά στο κατώτερο όριο της πρόβλεψης 1%-2% της κεντρικής τράπεζας για το έτος. Οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι το αποτέλεσμα για ολόκληρο το έτος ενδέχεται να υπολείπεται αυτού του εύρους. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μόλις κατά 0,7% τον Ιούλιο, από 2% τον Ιούνιο και περίπου το μισό του ρυθμού που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Οι αξιωματούχοι παραμένουν διχασμένοι ως προς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ επανέλαβε τις ανησυχίες των αναλυτών ότι η επιβράδυνση είναι πιο έντονη από την αναμενόμενη. Ο Χέρμαν Γκρεφ , επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Sberbank, χαρακτήρισε την κατάσταση ως « τεχνική στασιμότητα » και δήλωσε ότι η οικονομική ανάκαμψη θα απαιτήσει το επιτόκιο να είναι 12% ή χαμηλότερο μέχρι το τέλος του έτους.

Ταυτόχρονα, ο Αντρέι Κοστίν , διευθύνων σύμβουλος της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, VTB, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν βλέπει «σημαντική επιδείνωση της οικονομίας κατά το τελευταίο τρίμηνο» και καμία απειλή στον ορίζοντα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Για το υπόλοιπο του έτους, οι εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το κόστος δανεισμού που παραμένει σχετικά υψηλό και την ασθενέστερη ζήτηση, δήλωσε ο Όλεγκ Κουζμίν , οικονομολόγος της Renaissance Capital.

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες περικοπές

Ενώ η επιβράδυνση της αύξησης των τιμών ενίσχυσε την υπόθεση για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων, οι προκλήσεις για τη συνέχιση της χαλάρωσης παραμένουν, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων προσδοκιών για τον πληθωρισμό, της εγχώριας κρίσης καυσίμων που έχει ωθήσει τις τιμές της βενζίνης προς τα πάνω και της αποδυνάμωσης του ρουβλιού.

«Οι κίνδυνοι υπέρ του πληθωρισμού εξακολουθούν να υπερισχύουν των αντιπληθωριστικών κινδύνων στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε η κεντρική τράπεζα την Παρασκευή, επικαλούμενη τις υψηλές προσδοκίες για τον πληθωρισμό καθώς και την επιδείνωση των όρων του εξωτερικού εμπορίου.

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι -συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η κυβέρνηση θα αυξήσει τους στόχους δαπανών και ελλείμματος φέτος- θα επηρεάσουν επίσης τον τρόπο σκέψης των υπευθύνων καθορισμού των επιτοκίων σχετικά με περαιτέρω περικοπές. Η κεντρική τράπεζα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε να προσθέσει πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η πτώση των τιμών του πετρελαίου έχει ήδη εκτροχιάσει το σχέδιο της Μόσχας να ξεκινήσει τη μείωση του ελλείμματος που προκλήθηκε από τον πόλεμο το 2025 και οι δαπάνες έχουν φτάσει το 67% του ετήσιου σχεδίου τους πρώτους οκτώ μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Τράπεζα της Ρωσίας έχει προγραμματίσει την επόμενη συνεδρίασή της για τα επιτόκια στις 24 Οκτωβρίου.