Η Saudi Aramco «παγώνει» την παράδοση πετρελαίου σε ευρωπαϊκά διυλιστήρια

Η Saudi Aramco, κρατική εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι για τον επόμενο δεν πρόκειται να προμηθεύσει με αργό πετρέλαιο τουλάχιστον δύο από τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια λόγω των ζημιών που είχε πάθει ο αγωγός East-West, μετά από επιθέσεις με drones.

Συγκεκριμένα, η Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο πελάτες της στην Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στη διύλιση πετρελαίου ότι τον επόμενο μήνα δεν θα λάβουν καθόλου αργό πετρέλαιο, μετά τις επιθέσεις στον βασικό αγωγό του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα.

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Σημειώνεται πως τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν διαφοροποιήσει το μίγμα των προμηθευτών τους μετά το πόλεμο στο Ιράν -φέρνοντας αργό από χώρες όπως Καζακστάν, Λιβυή, Ιράκ, Νορβηγία, Αίγυπτος, Βόρεια Θάλασσα, ακόμη και σχιστολιθικό πετρέλαιο από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, καθώς διατηρούνται στρατηγικά αποθέματα 90 ημερών. Έτσι, λοιπόν, τα διυλιστήρια στην Ελλάδα αποκλείονται ως πιθανοί υποψήφιοι στόχοι.

Οι Ευρωπαίοι πελάτες λαμβάνουν συνήθως αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία μέσω των λεγόμενων συμβολαίων προμήθειας, τα οποία διασφαλίζουν σταθερή ροή εφοδιασμού κάθε μήνα, κάτι που δεν θα συμβεί τον επόμενο μήνα, με το Bloomberg να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και άλλα διυλιστήρια στο μέλλον

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Η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού East-West την περασμένη εβδομάδα, μετά την επίθεσή του με drones. Ο αγωγός αναμένεται να επαναλειτουργήσει μερικώς μέσα στις επόμενες ημέρες και να έχει επανέλθει πλήρως σε λειτουργία εντός έξι εβδομάδων, σύμφωνα με άτομο που έχει γνώση του θέματος και μίλησε στο Bloomberg.

Σημειώνεται ότι τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια συνήθως παραλαμβάνουν το σαουδαραβικό αργό από το αιγυπτιακό λιμάνι Σίντι Κερίρ στη Μεσόγειο, το οποίο συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού.

Η διακοπή λειτουργίας του αγωγού προκάλεσε αγορές πανικού από ορισμένους πελάτες της Aramco, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πολωνική Orlen SA που έχει προκηρύξει περισσότερους από 10 διαγωνισμούς από την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες.