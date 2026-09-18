Η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ το 2027 – Δεν λέει αν θα φύγει πριν τη λήξη της θητείας της

Η Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το 2027, αρνούμενη να διευκρινίσει εάν θα παραμείνει μέχρι τη λήξη της θητείας της τον επόμενο Οκτώβριο.

«Θα φύγω το 2027», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στο ιρλανδικό ραδιόφωνο RTE την Παρασκευή (18.9.2026) αλλά όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι θα αποχωρήσει από το τιμόνι της ΕΚΤ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, απάντησε, «θα δούμε».

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«Αυτό που μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, όπως πρέπει», φέρεται να πρόσθεσε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν πρόκειται να δείτε την πλάτη μου πριν από το 2027». Την περασμένη εβδομάδα πάντως είχε απαντήσει σε ανάλογο ερώτημα ότι δεν έχει κάτι να πει σχετικά.

Τα σενάρια

Η Λαγκάρντ πρόσφατα τροφοδότησε τα στοιχήματα για μια πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ, αναφέροντας ότι θα κάνει αποκαλύψεις τον Ιανουάριο, με το Bloomberg να αναφέρει επίσης ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, γνωστό για την ετήσια συνάντησή του στο Νταβός, εξακολουθεί να την φλερτάρει για να αναλάβει τα ηνία και ότι φαίνεται έτοιμη να αποδεχτεί τον ρόλο.

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Η αποχώρηση της Λαγκάρντ θα άνοιγε μια από τις πιο ισχυρές θέσεις στις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες, με στελέχη από την Ολλανδία και την Ισπανία να διεκδικούν τη θέση.

Μιλώντας σήμερα Παρασκευή (18.9.2026) στο Δουβλίνο, ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, δήλωσε ότι είναι καιρός να ξεκινήσει η συζήτηση για το μέλλον της ΕΚΤ μετά την Λαγκάρντ.

«Εξαρτάται από αυτήν να αποφασίσει αν θα ολοκληρώσει ή όχι τη θητεία της και εμείς θα την υποστηρίξουμε ό,τι και να γίνει», δήλωσε στο Bloomberg TV. «Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι συζητήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν ή να αρχίσουν να πραγματοποιούνται… επειδή δεν είναι μόνο η προεδρία, υπάρχουν περισσότερες κενές θέσεις διαθέσιμες και πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η εύρεση του κατάλληλου συνδυασμού στις βασικές ομάδες λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ είναι το κλειδί, καθώς οι θητείες του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν και της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, λήγουν επίσης του χρόνου.