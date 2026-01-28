Η SpaceX του Έλον Μασκ σχεδιάζει ιστορική δημόσια εγγραφή, με άλμα αποτίμησης σε 1,5 τρισ. δολάρια

Το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αρχική προσφορά νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή (IPO) στα μέσα Ιουνίου, εξετάζει η SpaceX του Έλον Μασκ, με στόχο να αντλήσει έως 50 δισ. δολάρια με αποτίμηση της εταιρείας στο 1,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με σημερινό (28.1.2026) ρεπορτάζ των Financial Times.

Αναλυτικότερα, ο στόχος χρηματοδότησης είναι πλέον διπλάσιος σε σχέση με προηγούμενες πληροφορίες και θα καταστήσει την εισαγωγή των μετοχών πυραύλων και δορυφόρων στο χρηματιστήριο, τη μεγαλύτερη στην ιστορία όσον αφορά το μέγεθος της συμφωνίας, ξεπερνώντας την IPO της σαουδαραβικής Aramco των 29 δισ. δολαρίων το 2019, σύμφωνα με τον Έλον Μασκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η IPO είχε δώσει στην Aramco αγοραία κεφαλαιοποίηση 1,7 τρισ. δολαρίων και ήταν η μόνη ολοκληρωμένη συμφωνία που είχε πετύχει αποτίμηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της SpaceX Μπρετ Τζόνσεν είχε από το Δεκέμβριο συνομιλίες και επικοινωνία μέσω Zoom με υφιστάμενους ιδιωτικούς επενδυτές για να διερευνήσει την πραγματοποίηση μιας IPO στα μέσα του 2026, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Ενώ ο Μασκ δήλωνε εδώ και καιρό ότι προτιμά να κρατήσει την SpaceX ιδιωτική, άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του είπαν ότι η αυξανόμενη αποτίμηση της εταιρείας και η επιτυχία της δορυφορικής ιντερνετικής υπηρεσίας της, της Starlink, έχουν επιφέρει αλλαγή στη στρατηγική.