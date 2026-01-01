Η Βουλγαρία λέει «αντίο» στο λεβ και καλωσορίζει το ευρώ

Στην υιοθέτηση του ευρώ προχώρησε σήμερα (1.1.26) η Βουλγαρία αντικαθιστώντας επίσημα το βουλγαρικό λεβ και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή της πορεία, 19 χρόνια μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2007.

Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία, μετά από μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων, εκπλήρωσε τα απαραίτητα κριτήρια για την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, η οποία αριθμεί πλέον 21 κράτη-μέλη της ΕΕ. Η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος ενισχύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας, διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές με την υπόλοιπη Ευρώπη και δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις.

Λαγκάρντ: «Το ευρώ είναι ισχυρό σύμβολο συλλογικής δύναμης»

«Ισχυρό σύμβολο ευρωπαϊκής ενότητας» χαρακτήρισε την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων.

«Το ευρώ είναι ένα ισχυρό σύμβολο του τι μπορεί να πετύχει η Ευρώπη όταν συνεργαζόμαστε, και των κοινών αξιών και της συλλογικής δύναμης που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια γεωπολιτική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια.

Όπως επισήμανε η Λαγκάρντ, το ευρώ παραμένει πυλώνας σταθερότητας και εμπιστοσύνης σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων με περισσότερους από 350 εκατομμύρια Ευρωπαίους να χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα και την ένταξη της Βουλγαρίας να ενισχύει τη συνολική δυναμική της Ευρωζώνης.

Ράντεφ: «Το ευρώ είναι σημάδι ότι ανήκεις»

Ιδιαίτερα συμβολική ήταν και η παρέμβαση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ράντεφ, ο οποίος εντάσσεται πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αυξάνοντας τον αριθμό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στους 27.

«Το ευρώ δεν είναι απλώς μια οικονομική απόφαση, δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα σημάδι του ανήκειν – ότι η θέση σου δεν βρίσκεται στην περιφέρεια, αλλά μέσα σε έναν χώρο κοινών κανόνων, εμπιστοσύνης και ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράντεφ.

Ολοκλήρωση ενός μακρού οικονομικού μετασχηματισμού

Το βαλκανικό κράτος της Βουλγαρίας με περίπου 6,4 εκατομμύρια κατοίκους ολοκλήρωσε έναν πολυετή οικονομικό μετασχηματισμό, έχοντας προηγουμένως εφαρμόσει μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων και εκπληρώσει τα απαραίτητα κριτήρια σύγκλισης.

Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία πληρούσε τις προϋποθέσεις για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, όπως χαμηλό πληθωρισμό, δημοσιονομική σταθερότητα και σταθερές συναλλαγματικές σχέσεις. Άλλωστε, το βουλγαρικό λεβ ήταν επί χρόνια συνδεδεμένο με το ευρώ μέσω ενός αυστηρού καθεστώτος «currency board», γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο απότομων νομισματικών αναταράξεων.

Πάνω από το 50% των Βουλγάρων λέει «όχι» στο ευρώ

Παρά τα οικονομικά οφέλη, η ένταξη γίνεται σε μια εποχή πολιτικής κρίσης και λαϊκής δυσπιστίας. Η χώρα έχει προβλήματα με την πολιτική σταθερότητα, χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό και με συνεχή εκλογική αναμέτρηση, ενώ άνω του 50% του πληθυσμού είναι σκεπτικοί ή αντίθετοι με την αλλαγή, φοβούμενοι αύξηση των τιμών ή απώλεια εθνικής κυριαρχίας.

Ορισμένες αντιδράσεις τροφοδοτούνται από προπαγάνδα και γεωπολιτικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων επιρροών από δίκτυα προώθησης αντι-ευρωπαϊκών αφηγημάτων, ιδίως από φιλορωσικές οργανώσεις, σύμφωνα με το Financial Times.

Το ευρώ ως σύμβολο ανθεκτικότητας

Πέρα από την οικονομική του διάσταση, το βήμα της Βουλγαρίας αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητ σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται από πολέμους, ενεργειακές κρίσεις και γεωπολιτικές εντάσεις, η διεύρυνση της Ευρωζώνης στέλνει μήνυμα συνοχής και ανθεκτικότητας. Όπως τόνισε η Λαγκάρντ, το ευρώ παραμένει κάτι περισσότερο από νόμισμα: είναι εργαλείο σταθερότητας, συνεργασίας και κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.