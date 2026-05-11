Το πετρέλαιο σε «μάχη με το χρόνο» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: Τιμές έως 150 δολάρια βλέπει η Morgan Stanley στο ανοδικό σενάριο

Η αγορά πετρελαίου δίνει «μάχη με τον χρόνο», καθώς οι παράγοντες που συνδυάστηκαν για να περιορίσουν τις αυξήσεις των τιμών από τον πόλεμο στο Ιράν ενδέχεται να μην ισχύουν εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Morgan Stanley, που προβλέπει νέο κύκλο ανόδου των τιμών.

Παρά την απώλεια σχεδόν 1 δισ. βαρελιών πετρελαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα που παρατηρήθηκαν το 2022, καθώς η αγορά εισήλθε στην κρίση με αποθέματα και οι επενδυτές συνέχισαν να αναμένουν το άνοιγμα των Στενών, αναφέρουν αναλυτές της Morgan Stanley. Επιπλέον, οι υψηλότερες εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των εισαγωγών από την Κίνα βοήθησαν στην προστασία της αγοράς από το σοκ.

Ένα lockdown μεγαλύτερο από όσο μπορούν να αντέξουν Κίνα ή ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πίεση στην αγορά. Κι ενώ η Κίνα φαίνεται να είναι σε καλή θέση προς το παρόν, η ικανότητα των ΗΠΑ να συνεχίσουν αυτό το υψηλό επίπεδο εξαγωγών ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Σημειώνεται ότι η τιμή του αργού πετρελαίου έχει σημειώσει απότομη άνοδο από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με τα Στενά του Ορμούζ να είναι κλειστά ουσιαστικά λόγω του διπλού αποκλεισμού από το Ιράν και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν σταθεροποιηθεί πάνω από τα υψηλά επίπεδα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προς το παρόν, η βασική προσδοκία της Morgan Stanley είναι το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ πριν οι ΗΠΑ περιορίσουν τις εξαγωγές και η Κίνα ανακόψει την πτώση των εισαγωγών. Εάν η διαταραχή συνεχιστεί, οι υψηλότερες τιμές είναι πιθανές, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ τον Ιούνιο, με τα αμερικανικά και κινεζικά αποθέματα ασφαλείας να παραμένουν εν μέρει άθικτα, είναι το βασικό σενάριο. Πιθανό κλείσιμο που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή ακόμα και τον Ιούλιο θα δώσει ώθηση στο πετρέλαιο, αυτό που έχει αποφύγει μέχρι στιγμής.

Στο βασικό σενάριο της Morgan Stanley, το Dated Brent προβλέπεται στα 110 δολάρια το βαρέλι αυτό το τρίμηνο, στα 100 δολάρια τους επόμενους τρεις μήνες και στα 90 δολάρια μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. Στο ανοδικό σενάριο, με βάση ένα υψηλότερο κλείσιμο, οι τιμές διαμορφώνονται στα 130 έως 150 δολάρια.

«Η αύξηση των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και η μείωση των εισαγωγών της Κίνας κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχουν προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από την έλλειψη 9,3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα», ανέφεραν οι αναλυτές.