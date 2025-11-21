Διεθνή

Η βρετανική αμυντική εταιρεία Babcock επιδιώκει συμφωνίες για πολεμικά πλοία εν μέσω ισχυρής ζήτησης

Η βρετανική αμυντική εταιρεία επιδιώκει νέες διεθνείς συμφωνίες για φρεγάτες Type 31 με τη Σουηδία και τη Δανία, καθώς η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επέκταση
REUTERS
REUTERS / Hollie Adams

Την υπογραφή νέων διεθνών συμφωνιών για πολεμικά πλοία επιδιώκει η βρετανική αμυντική εταιρεία, Babcock International Group, καθώς οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη οδηγούν σε σημαντική άνοδο των παραγγελιών.

Συγκεκριμένα, η βρετανική αμυντική εταιρεία επιδιώκει νέες διεθνείς συμφωνίες για φρεγάτες Type 31 με τη Σουηδία και τη Δανία, καθώς η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επέκταση. Παράλληλα, εξετάζει σημαντικές ευκαιρίες υποδομών που σχετίζονται με το πρόγραμμα υποβρυχίων AUKUS, ενώ υπάρχει και προοπτική ενίσχυσης της παραγγελίας φρεγατών Arrowhead 140 από την Ινδονησία.

«Ορισμένοι φτάνουν στο σημείο λήψης αποφάσεων. Αν οι πελάτες θέλουν να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας, θα χρειαστεί να αποφασίσουν σύντομα», ανέφερε ο Lockwood σε συνέντευξή του. 

Σε ανακοίνωσή της για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η Babcock χαρακτήρισε τις νέες προσφορές ως «πολυδισεκατομμυριουχες ευκαιρίες για τη διεθνή ναυπηγική βιομηχανία», σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο, αύξησε το ενδιάμεσο μέρισμά της στις 2,50 πένες ανά μετοχή, καταγράφοντας άνοδο 25% σε σύγκριση με τις 2 πένες του προηγούμενου ενδιάμεσου μερίσματος.

Τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 2,54 δισ. λίρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά περίπου 27% και ανήλθαν σε 234,3 εκατ. λίρες, από 183,8 εκατ. λίρες την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν έως 6,7% στην έναρξη των συναλλαγών στο Λονδίνο, πριν ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Συνολικά, η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά περίπου 124% από την αρχή του έτους, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να αγγίζει τις 5,6 δισ. λίρες.

Η Babcock, προβλέπει υποκείμενο λειτουργικό περιθώριο 8% για το οικονομικό έτος 2026 και σημειώνει ότι προχωρά με συνέπεια προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, που περιλαμβάνουν περιθώριο τουλάχιστον 9%.

Διεθνή
