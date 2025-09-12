Η βρετανική οικονομία παρέμεινε στάσιμη τον Ιούλιο

Φρένο πάτησε η ανάπτυξη στη Βρετανία τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας μια υποτονική αρχή για το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των αυξήσεων των φόρων και των δασμών.

Η οικονομία της Βρετανίας σημείωσε αύξηση άνω του 1% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, επιτρέποντας στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ισχυριστεί ότι το Εργατικό Κόμμα πέτυχε την ταχύτερη ανάπτυξη μεταξύ των επτά μεγαλύτερων βιομηχανικών οικονομιών, όπως είχε υποσχεθεί.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) παρέμεινε αμετάβλητο κατά τη διάρκεια του μήνα, σημειώνοντας επιβράδυνση από την αύξηση 0,4% που καταγράφηκε τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (12.9.2025) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά ήταν σύμφωνα με τις μέσες προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg. Οι μέτριες αυξήσεις στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών αντισταθμίστηκαν από την πτώση στον τομέα της μεταποίησης.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μια πραγματική δοκιμασία για την κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία βασίζεται σε ισχυρούς αριθμούς ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση και να εκπληρώσει την υπόσχεσή της για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Ωστόσο, οι εταιρείες βρίσκονται υπό πίεση από τις αυξήσεις των φόρων μισθοδοσίας και του κατώτατου μισθού που τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο, ενώ οι καταναλωτές προετοιμάζονται για περισσότερες αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου, προκειμένου να καλυφθεί ένα νέο κενό πολλών δισεκατομμυρίων λιρών στα δημοσιονομικά σχέδια της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας πιστεύουν ότι η υποκείμενη εικόνα είναι υποτονική και εξακολουθούν να ανησυχούν για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας. Οι οικονομολόγοι του ιδιωτικού τομέα αναμένουν έναν πιο μέτριο ρυθμό ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο, αν και η Βρετανία αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.