Ιαπωνία: Νέα προειδοποίηση στις αγορές εν μέσω αποδυνάμωσης του γιεν και αύξησης των αποδόσεων στα ομόλογα

Εν μέσω αποδυνάμωσης του γιεν και αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, προειδοποίησε τις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει δράση.

Συγκεκριμένα, χωρίς να διευκρινίζει αν αναφέρεται στις αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων ή στο γιεν, η Σανάε Τακαΐτσι τόνισε πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστούν κερδοσκοπικές και ασυνήθιστες κινήσεις.

Υπάρχουν εικασίες ότι οι ιαπωνικές αρχές ετοιμάζονται να παρέμβουν στις αγορές συναλλάγματος για να σταματήσουν την πτώση του γεν, πιθανώς με τη στήριξη των ΗΠΑ. Το γιεν υποχώρησε πρόσφατα έως και τα 159,23 ανά δολάριο, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε σημαντικά, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν αν υπήρξε παρέμβαση, ενώ αναφέρεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης επικοινώνησε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη συναλλαγματική ισοτιμία του γεν, ενδεχομένως προετοιμάζοντας το έδαφος για παρέμβαση.

Η κυβέρνηση είχε ήδη ξοδέψει σχεδόν 100 δισ. δολάρια το 2024 για να στηρίξει το νόμισμα, παρεμβαίνοντας όταν το γιεν ξεπέρασε τα 160 ανά δολάριο, επίπεδο που θεωρείται κρίσιμος δείκτης για μελλοντικές ενέργειες.

Παράλληλα, η Ιαπωνία προετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου, με την υπόσχεση της Τακαΐτσι για μείωση των φόρων στα τρόφιμα να προκαλεί αναταράξεις στην αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις σημείωσαν ρεκόρ πριν υποχωρήσουν.