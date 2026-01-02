ΗΠΑ: Αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων παρά τη μείωση της ζήτησης για καταφύγια

Στην πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης του 2026, τα αμερικανικά ομόλογα υποχώρησαν, ενώ η απόδοση των 30ετών τίτλων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια μειώθηκε, καθώς εκφράστηκε αισιοδοξία για τις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων αυξήθηκαν έως και τέσσερις μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,88%, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων σημείωσαν άνοδο κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,19%. Αυτές οι κινήσεις, που στη συνέχεια περιορίστηκαν, ακολούθησαν τα στοιχεία της Τετάρτης (31.12.2025), τα οποία έδειξαν μείωση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα της χρονιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια άνοδος στο μακροπρόθεσμο μέλλον πιθανώς αντανακλά την αυξημένη αισιοδοξία για την οικονομία των ΗΠΑ, η οποία ίσως αντικατοπτρίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές», δήλωσε ο Eugene Leow , στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος στην DBS Bank Ltd.

Άλλες παγκόσμιες αγορές ομολόγων επίσης υποχώρησαν, με αυτές να είναι κλειστές την Τετάρτη λόγω αργίας, καλύπτοντας την ισορροπημένη σχέση με τις αντίστοιχες αμερικανικές. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,52%, ενώ τα αντίστοιχα γερμανικά επιτόκια αυξήθηκαν κατά τρεις μονάδες βάσης στο 2,88%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα αυστραλιανά ομόλογα υστέρησαν σε σχέση με άλλες αγορές, με τις αποδόσεις των τριετών και δεκαετών ομολόγων να αυξάνονται κατά περίπου εννέα μονάδες βάσης. Αυτό συνέβη εν μέσω εικασιών ότι η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Το δολάριο Αυστραλίας κέρδισε έως και 0,5% έναντι του δολαρίου, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές του στην ομάδα των 10.

«Η σημερινή κίνηση του αυστραλιανού δολαρίου και των επιτοκίων αντανακλά εν μέρει την επιφυλακτική τοποθέτηση των επενδυτών ομολόγων ενόψει μιας πιθανής θετικής ένδειξης για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Homin Lee, στρατηγικός αναλυτής στην Lombard Odier. «Η διεύρυνση του ενθουσιασμού της αγοράς για το παγκόσμιο εμπόριο μετάλλων» βοηθά επίσης στην ορμή, είπε.