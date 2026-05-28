Τα αμερικανικά ομόλογα σε νέα πτώση μετά τις επιθέσεις στο Ιράν που πυροδοτούν ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Τα 10ετή, ομόλογα αναφοράς των ΗΠΑ υποχώρησαν εκ νέου, καθώς οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο πυροδότησαν άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τροφοδότησαν ανησυχίες για ταχύτερη αύξηση του πληθωρισμού.

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά πέντε μονάδες βάσης στο 4,53%, ενώ οι αντίστοιχες αποδόσεις στα διετή ομόλογα πρόσθεσαν τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,08% στις συναλλαγές της Ασίας την Πέμπτη (28.5.2026), λίγο μετά την επανεκκίνηση των επιθέσεων στο Ιράν.

Η αγορά επηρεάζεται από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Είναι ενδεικτικό ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξάνονται πάνω από 3,7% στα 98 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αεροπορικές επιδρομές των αμερικανικών δυνάμεων σε στρατιωτική βάση και άλλους στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Επίσης, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot αυξήθηκε κατά 0,3%.

Σημειώνεται ότι τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου είχαν ανακάμψει τις τελευταίες ημέρες εν μέσω αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η έλλειψη συμφωνίας απειλεί να παρατείνει τη διαταραχή της εφοδιασμού με πετρέλαιο, αυξάνοντας τις προσδοκίες για πληθωρισμό, ο οποίος έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων από τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Fed των ΗΠΑ, αναμένεται να αυξήσουν τα επιτόκια ως απάντηση σε αυτή τη διαταραχή.