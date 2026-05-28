ΙΕΑ: Ο πόλεμος στο Ιράν δίνει ώθηση στις επενδύσεις LNG και ρίχνει αυτές στο πετρέλαιο κάτω από τα 500 δισ.

«Διερχόμαστε την πιο σοβαρή κρίση ενεργειακής ασφάλειας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος», σύμφωνα με τον εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΑ (Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας) Φατίχ Μπιρόλ που εκτιμά ότι αυτή η κρίση θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη με τις μεγάλες αναταράξεις που γνώρισε ο τομέας της ενέργειας μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή ωθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους στην ενέργεια ανοίγοντας νέες οδούς ανεφοδιασμού στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση σε διάστημα πέντε ετών, λέει ο ΙΕΑ που διαπιστώνει ότι εντατικοποίηση των προσπαθειών, κυρίως με την κατασκευή νέων αγωγών και άλλων υποδομών προμήθειας.

Στην έκθεση του ΙΕΑ για τις παγκόσμιες επενδύσεις στην ενέργεια που συντάχθηκε για τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ο ΙΕΑ εκτιμά ότι οι παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις θα φθάσουν το 2026 τα 3,4 τρισ. δολάρια, αυξημένες ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, από τα οποία περίπου 2,2 τρισ. θα διατεθούν για τα ηλεκτρικά δίκτυα, την αποθήκευση, τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, την πυρηνική ενέργεια, τις ανανεώσιμες ενέργειες, την ενεργειακή απόδοση και τον εξηλεκτρισμό.

Δίπλα στις επενδύσεις αυτές, περίπου 1,2 τρισ. δολάρια αναμένεται να επενδυθούν στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα.

Ο ΙΕΑ εκτιμά εντούτοις ότι οι πετρελαϊκές επενδύσεις πρόκειται να μειωθούν, για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, και να περάσουν κάτω από τα 500 δισ. δολάρια παρά την άνοδο των τιμών του αργού.

Αυτό εξηγείται από την αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τη διάρκεια αυτής της ανόδου των τιμών, τις αρρυθμίες στον εφοδιασμό, τις πιέσεις στις θαλάσσιες μεταφορές κ.ο.κ.. Αντιθέτως οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο αναμένεται να φθάσουν τα 330 δισ. δολάρια, «το υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δέκα χρόνια, υποστηριζόμενες από ένα κύμα νέων προγραμμάτων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως των ΗΠΑ και του Κατάρ».

Παράλληλα οι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο στρέφονται προς τις πηγές ενέργειας «που είναι διαθέσιμες στο έδαφός τους», κυρίως τις ανανεώσιμες, την πυρηνική ενέργεια και τον άνθρακα.

Ο ΙΕΑ εκτιμά πως οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 665 δισ. δολάρια το 2026, τα 365 από τα οποία θα αφορούν μόνο την ηλιακή.

Οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια συνεχίζουν να ανακάμπτουν και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 80 δισ. δολάρια το χρόνο, ενώ αυτές στον άνθρακα αναμένεται να φθάσουν τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2012. Επίσης, οι επενδύσεις στον εφοδιασμό με ηλεκτρικό και στις ηλεκτρικές υποδομές αναμένεται να φθάσουν σχεδόν το 1,6 τρισ. δολάρια το 2026, από τα οποία περίπου 550 δισ. για τα ηλεκτρικά δίκτυα, ενώ οι επενδύσεις στην αποθήκευση αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισ..

Η Κίνα θα αντιπροσωπεύσει μόνη της σχεδόν το 70% των παγκόσμιων δαπανών εφοδιασμού σε άνθρακα και ορισμένες ασιατικές χώρες «μπορεί να επιδιώξουν να παρατείνουν την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κέντρων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα ώστε να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλειά τους».