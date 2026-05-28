Η Ρωσία ανοίγει βιβλίο προσφορών για ομόλογα σε γουάν, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο

Η Ρωσία άρχισε να δέχεται προσφορές για τη δεύτερη δημοπρασία κρατικών ομολόγων σε γουάν, μετά τις συνομιλίες του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

Το κουπόνι για τα 10ετή ομόλογα δεν θα υπερβαίνει το 8%, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη (28.5.2026). Οι προσφορές θα συλλέγονται μέχρι τις 3 μ.μ. στη Μόσχα.

Η Ρωσία πούλησε για πρώτη φορά τοπικά ομόλογα σε γουάν πέρυσι, συγκεντρώνοντας συνολικά 20 δισ. γιουάν (2,9 δισ. δολάρια) σε δύο δόσεις, καθώς η κυβέρνηση αναζητούσε χρηματοδότηση για να καλύψει τα ελλείμματα του προϋπολογισμού που οφείλονται στις στρατιωτικές δαπάνες και τα μειωμένα έσοδα από το πετρέλαιο. Ας σημειωθεί ότι ενώ η κυβέρνηση στοχεύει σε δημοσιονομικό έλλειμμα 1,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος, το χάσμα διευρύνθηκε σε περίπου 2,5% το πρώτο τέταρτο του μήνα.

Η Κίνα έχει αναμφισβήτητα γίνει ο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος της Ρωσίας από την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία το 2022, κάτι που υπογραμμίστηκε από τις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Οι αγορές ομολόγων και οι πληρωμές κουπονιών για το νέο χρέος της Ρωσίας θα είναι διαθέσιμες είτε σε κινεζικό γουάν είτε σε ρωσικά ρούβλια, κατ’ επιλογή του επενδυτή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, πέρυσι ότι η πρώτη έκδοση τίτλων σε γουάν είχε ως στόχο να δημιουργήσει μια καμπύλη αποδόσεων αναφοράς στο κινεζικό νόμισμα για να βοηθήσει τους εταιρικούς δανειολήπτες να αντλήσουν χρηματοδότηση. Το υπουργείο είχε εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης κρατικών ομολόγων, γνωστών ως OFZ, σε γιουάν ακόμη και πριν επιβληθούν κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δύο κρατικά ομόλογα σε δολάρια συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. δολαρίων επρόκειτο να λήξουν στις 27 Μαΐου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Finmarket.ru.