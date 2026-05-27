Διεθνή

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Μεξικού για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας USMCA

Οι συνομιλίες στην Πόλη του Μεξικού πραγματοποιούνται υπό τη σκιά των απειλών για νέους δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ
Οι σημαίες του Μεξικού, των ΗΠΑ και του Καναδά
REUTERS / Jose Luis Gonzalez / File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν σήμερα (27.5.2026) Μεξικό και ΗΠΑ, στην πόλη του Μεξικού για τη συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται υπό την πίεση των απειλών επιβολής δασμών από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το υπουργείο Οικονομίας του Μεξικού ανέφερε πως πρόκειται για «έναν πρώτο επίσημο κύκλο διαπραγματεύσεων για την προετοιμασία της κοινής αναθεώρησης της συμφωνίας», στην οποία συμμετέχει επίσης ο Καναδάς. Η USMCA επανεξετάζεται κάθε 6 χρόνια.

Αυτή η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας για τη μεξικανική οικονομία, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον βασικό εμπορικό εταίρο και προορισμό του 80% και πλέον των εξαγωγών της. Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή (29.5.2026).

«Τα μέρη όρισαν τα επόμενα βήματα για να εμβαθύνουν τις συζητήσεις, με στόχο να καταγράψουν απτά αποτελέσματα προς όφελος της περιοχής. Το Μεξικό και οι ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τη διμερή συνεργασία προς όφελος μιας Βόρειας Αμερικής πιο ενοποιημένης, πιο δυναμικής και πιο ισχυρής», τονίζει το μεξικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα επίσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, στην Ουάσιγκτον και την πόλη του Μεξικού, αντίστοιχα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
186
159
103
99
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo