ΗΠΑ: Η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο χάρη στις υψηλότερες επενδύσεις

Με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, χάρη στην αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων και σε μια τεράστια ώθηση από το εμπόριο.

Το προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), το οποίο μετρά την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται στις ΗΠΑ, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3%, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης την Πέμπτη (28.8.25) έναντι αύξησης 3%, όπως είχε εκτιμήσει το Bloomberg.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 5,7% μετά την άνοδο που είχαν καταγράψει το πρώτο τρίμηνο. Το τελευταίο ποσοστό ήταν υψηλότερο από το 1,9% που είχε αρχικά αναφερθεί και αντανακλούσε μια ανοδική αναθεώρηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό μεταφορών και την ισχυρότερη άνοδο στα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας εδώ και τέσσερα χρόνια.

Η ανάκαμψη του ΑΕΠ ακολούθησε μια συρρίκνωση του πρώτου τριμήνου, η οποία ήταν η πρώτη από το 2022, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να εισαγάγουν αγαθά ενόψει των αυξήσεων των δασμών. Όσον αφορά το μέλλον, η οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με μέτριο ρυθμό καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στην εμπορική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο άλλος κύριος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της κυβέρνησης – το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα – αυξήθηκε κατά 4,8% μετά από ετήσια αύξηση 0,2% το πρώτο τρίμηνο. Ενώ το ΑΕΠ μετρά τις δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες, το ΑΕΠ μετρά το εισόδημα που δημιουργείται και το κόστος που προκύπτει από την παραγωγή των ίδιων αγαθών και υπηρεσιών.

Το δολάριο παρέμεινε χαμηλότερα και οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Εταιρικά κέρδη

Τα στοιχεία του GDI περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εταιρικά κέρδη , τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,7% το δεύτερο τρίμηνο, μετά από τη μεγαλύτερη πτώση τους πρώτους τρεις μήνες του έτους από το 2020. Ο βαθμός στον οποίο οι αμερικανικές εταιρείες επιλέγουν να αυξήσουν τις τιμές ως απάντηση στους δασμούς αντί να απορροφήσουν το κόστος έχει γίνει βασικό ερώτημα για τις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ το 2025.

Ένα μέτρο των κερδών μετά φόρων για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ως μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας — ένα υποκατάστατο των περιθωρίων κέρδους — παρέμεινε στο 15,7%, πολύ πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν από τη δεκαετία του 1950 έως την πανδημία.

Οι καθαρές εξαγωγές πρόσθεσαν σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μετά την επιβάρυνση που επηρέασε το ΑΕΠ τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που δεν παράγονται στις ΗΠΑ αφαιρούνται από τον υπολογισμό του ΑΕΠ, αλλά υπολογίζονται κατά την κατανάλωση.

Η κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της οικονομίας — οι καταναλωτικές δαπάνες — αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,6%, σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση 1,4%. Το πρώτο τρίμηνο, ο ρυθμός των δαπανών ήταν ο πιο αργός από την έναρξη της πανδημίας.

Τελικές Πωλήσεις

Επειδή οι διακυμάνσεις στο εμπόριο και τα αποθέματα έχουν στρεβλώσει το συνολικό ΑΕΠ φέτος, οι οικονομολόγοι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις τελικές πωλήσεις σε ιδιώτες εγχώριους αγοραστές, μια πιο περιορισμένη μέτρηση της καταναλωτικής ζήτησης και των επιχειρηματικών επενδύσεων. Αυτός ο δείκτης αυξήθηκε με ρυθμό 1,9% για δεύτερο τρίμηνο.

Οι λιανοπωλητές, από την Walmart έως την Home Depot, εκφράζουν αισιοδοξία για την ανθεκτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών, ακόμη και καθώς οι αυξήσεις τιμών που οφείλονται στους δασμούς αρχίζουν να εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στα ράφια των καταστημάτων.

Η έκθεση για το ΑΕΠ έδειξε ότι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed – ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών , εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας – αυξήθηκε με ρυθμό 2,5% το δεύτερο τρίμηνο, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Τα στοιχεία του PCE του Ιουλίου αναμένονται την Παρασκευή και θα προσφέρουν επίσης πληροφορίες για τις πραγματικές καταναλωτικές δαπάνες και την αύξηση των μισθών στις αρχές του τρίτου τριμήνου.

Η Fed παρακολουθεί στενά αν οι δασμοί του Τραμπ οδηγούν σε αύξηση του πληθωρισμού. Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Τζάκσον Χόουλ του Ουαϊόμινγκ, ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι οι επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών στις τιμές είναι «τώρα σαφώς ορατές», αλλά άνοιξε προσεκτικά την πόρτα σε μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, δεδομένου του μεγαλύτερου κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει η αγορά εργασίας.

Μια ξεχωριστή έκθεση της Πέμπτης έδειξε ότι οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας , μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, μειώθηκαν κατά την εβδομάδα που έληξε στις 16 Αυγούστου. Αυτή την εβδομάδα διεξήχθησαν έρευνες για τη μηνιαία έκθεση απασχόλησης της κυβέρνησης. Τα στοιχεία για την απασχόληση του Αυγούστου αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.