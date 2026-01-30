ΗΠΑ: Σε αναστολή οι κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες (29.1.2026) πως προχωρά στην αναστολή κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι συναλλαγές της γιγάντιας δημόσιας πετρελαϊκής εταιρείας, Petróleos de Venezuela (PdVSA), και των εταιρειών στις οποίες κατέχει τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, είναι πλέον «εγκεκριμένες», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, την απόφαση συνοδεύουν όροι προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο της χώρας να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα.

Πράσινο φως για τις εμπορικές πτήσεις στη Βενεζουέλα

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι ζήτησε να ανοίξει και πάλι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας στις εμπορικές πτήσεις.

«Σε πολύ σύντομο χρόνο, οι αμερικανοί πολίτες θα είναι σε θέση να πηγαίνουν στη Βενεζουέλα και θα βρίσκονται εκεί σε ασφάλεια. (Η χώρα) βρίσκεται υπό πολύ αυστηρό έλεγχο», διευκρίνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέροντας ότι συζήτησε με τη βενεζουελανή ομόλογό του, Ντέλσι Ροντρίγκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθοριστικές αλλαγές στον ενεργειακό τομέα

Η ανακοίνωση για την άρση των κυρώσεων ήρθε μερικά μόλις λεπτά μετά την υιοθέτηση από τη βενεζουελανή Εθνοσυνέλευση της μεταρρύθμισης του νόμου για τους υδρογονάνθρακες, η οποία ανοίγει τον τομέα στους ιδιώτες και ανατρέπει πλήρως το σοσιαλιστικής έμπνευσης μοντέλο που είχε κληρονομηθεί από τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες (1999 – 2013). Πολυάριθμοι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι επρόκειτο για μια απαίτηση του Τραμπ.

«Ο κύριος στόχος αυτού του νόμου είναι να σταματήσουμε να λέμε ότι έχουμε τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου και να αρχίσουμε να λέμε ότι είμαστε ανάμεσα στους κύριους παραγωγούς πετρελαίου σ’ ολόκληρο αυτό τον πλανήτη», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφός της προσωρινής προέδρου.

Ο νόμος αυτός επιτρέπει στη χώρα να πραγματοποιήσει ένα «αληθινά ιστορικό άλμα, ποιοτικό», καυχήθηκε η Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η πετρελαϊκή εκμετάλλευση ήταν μέχρι τώρα προνόμιο του κράτους ή μικτών επιχειρήσεων στις οποίες το κράτος είχε την πλειοψηφία. Η μεταρρύθμιση του νόμου το 2006 από τον Τσάβες περιόρισε τη δραστηριότητα των ιδιωτών, επιβάλλοντας πλειοψηφική συμμετοχή του δημοσίου σε όλες τις επιχειρήσεις.

Με το νέο νόμο εγκρίνεται η υπογραφή συμβολαίων που επιτρέπουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται, να διανέμουν και να διαθέτουν στην αγορά την παραγωγή χωρίς συμμετοχή του κράτους. Αναμένεται επίσης ότι θα δώσει ώθηση στις έρευνες για πετρέλαιο, τις οποίες μέχρι τώρα μπορούσε να πραγματοποιεί μόνο αυτό το τελευταίο.