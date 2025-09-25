Διεθνή

ΗΠΑ: Σχέδιο μαζικών απολύσεων στο Δημόσιο ετοιμάζει ο Τραμπ σε ενδεχόμενη παύση πληρωμών

«Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους», ανέφερε το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Σχέδια μαζικών απολύσεων στο Δημόσιο ζήτησε ο Λεύκος Οίκος (ΗΠΑ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση πιθανής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα.

Κάτι τέτοιο θα σηματοδοτούσε μία δραστική αποχώρηση από την πρακτική των αδειών άνευ αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως αυτή καταγράφηκε σε προηγούμενα shutdown (σ.σ. παύση εσωτερικών πληρωμών από πλευράς κυβέρνησης) λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) απέστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα χθες (24.9.25) προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζητώντας τους να προσδιορίσουν προγράμματα, σχέδια δράσης και δραστηριότητες, όπου θα υπάρξει απώλεια των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων την 1η Οκτωβρίου, στην περίπτωση που το αμερικανικό Κογκρέσο δεν ψηφίσει νομοσχέδιο, ώστε οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

«Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους», ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στον διεθνή εμπορικό πόλεμο βάζει η στροφή Τραμπ υπέρ της ανάκτησης των εδαφών της Ουκρανίας
Εν μέσω εκκλήσεων των συμμάχων για αύξηση της πίεσης στη Ρωσία, ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεση στην Ευρώπη να μειώσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo