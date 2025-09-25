ΗΠΑ: Σχέδιο μαζικών απολύσεων στο Δημόσιο ετοιμάζει ο Τραμπ σε ενδεχόμενη παύση πληρωμών

Σχέδια μαζικών απολύσεων στο Δημόσιο ζήτησε ο Λεύκος Οίκος (ΗΠΑ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση πιθανής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα.

Κάτι τέτοιο θα σηματοδοτούσε μία δραστική αποχώρηση από την πρακτική των αδειών άνευ αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως αυτή καταγράφηκε σε προηγούμενα shutdown (σ.σ. παύση εσωτερικών πληρωμών από πλευράς κυβέρνησης) λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) απέστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα χθες (24.9.25) προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζητώντας τους να προσδιορίσουν προγράμματα, σχέδια δράσης και δραστηριότητες, όπου θα υπάρξει απώλεια των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων την 1η Οκτωβρίου, στην περίπτωση που το αμερικανικό Κογκρέσο δεν ψηφίσει νομοσχέδιο, ώστε οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

«Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους», ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.