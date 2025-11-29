Ισπανία: Στον πάγο μια στις τρεις εξαγωγές χοιρινού λόγω πανώλης

Περίπου το ένα τρίτο των πιστοποιητικών εξαγωγής ισπανικού χοιρινού έχει «παγώσει» μετά την εμφάνιση κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων, της πρώτης εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας, Λουίς Πλάνας.

«Από τα 400 πιστοποιητικά εξαγωγής προς 104 χώρες, το ένα τρίτο έχει μπλοκαριστεί και προσπαθούμε να τα επαναφέρουμε το συντομότερο», δήλωσε ο Υπουργός. Ο ιός της πανώλης, που είχε να εμφανιστεί στην Ισπανία από το 1994, εντοπίστηκε σε έξι αγριόχοιρους κοντά στη Βαρκελώνη.

Οι εξαγωγές χοιρινού της Ισπανίας αγγίζουν τα 8,8 δισ. ευρώ, με το 58% να κατευθύνεται στην ΕΕ. Οι αποστολές προς τα κράτη – μέλη συνεχίζονται κανονικά, εκτός από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων γύρω από το σημείο της εστίας. «Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ανοιχτές τις διεθνείς αγορές», υπογράμμισε ο Πλάνας.

Στην Καταλωνία, οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση στο μεγάλο φυσικό πάρκο Κολσερόλα, μετά τον εντοπισμό έξι νεκρών αγριόχοιρων θετικών στον ιό. Το πάρκο έκλεισε για κάθε είδους ψυχαγωγική δραστηριότητα, ενώ περιορισμοί ισχύουν και σε 60 γειτονικά χωριά. Θα τοποθετηθούν παγίδες για αγριόχοιρους και θα αναπτυχθεί αστυνομία για την εφαρμογή των μέτρων.

Η αφρικανική πανώλη δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους, αλλά εξαπλώνεται γρήγορα σε χοίρους και αγριόχοιρους, γεγονός που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις. Η Ταϊβάν ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγών ισπανικού χοιρινού και ζωντανών ζώων, ενώ η Κίνα μπλόκαρε τις εισαγωγές από την επαρχία της Βαρκελώνης. Η Βρετανία ανέστειλε προσωρινά τις εισαγωγές από την Καταλωνία και το Μεξικό διέκοψε όλες τις εισαγωγές ισπανικών προϊόντων χοιρινού.