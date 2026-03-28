Ιταλία: Tα μέτρα 3 δισ. ευρώ για την κρίση κινούνται εντός δημοσιονομικών ορίων, λέει ο ΥΠΟΙΚ Τζανκάρλο Τζορτζέτι

Τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης της Ιταλίας προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που αποσκοπεί στην προστασία τους από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας που πυροδότησε ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν δεν θα βλάψουν τα δημοσιονομικά της χώρας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Η κυβέρνηση σκέφτεται «ποιόν να βοηθήσει και πού να δώσει κίνητρα, έχοντας πάντα κατά νου τα δημοσιονομικά όρια», δήλωσε ο Τζανκάρλο Τζορτζέτι μέσω βίντεο σε πάνελ συζήτησης το Σάββατο στο εργαστήριο Αμπροσέτι στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, όπου μίλησε για τα μέτρα της κυβέρνησης της Ιταλίας έναντι της κρίσης.

«Αντιμετωπίζουμε την κρίση από μια θέση σχετικής σταθερότητας και τα δημόσια οικονομικά αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να απορροφήσουν το σοκ», είπε μεταξύ άλλων.

Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα ένα πακέτο 3 δισ. ευρώ για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί από το Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες. Ο Τζορτζέτι δήλωσε ότι το υπουργείο του εργάζεται με στόχο πώς να υποστηρίξει καλύτερα τις ιταλικές επιχειρήσεις και τις κατηγορίες εκείνες που χρειάζονται επειγόντως βοήθεια. Είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστούν οι προτεραιότητες.

Ο προγραμματισμός των επιπλέον δαπανών γίνεται όλο και πιο δύσκολος, δεδομένης της πιθανής επιβράδυνσης της οικονομίας που προκλήθηκε από τον πόλεμο. Καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται και οι δείκτες ψυχολογίας της αγοράς καταρρέουν, η Γερμανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν επίσης εξασθένηση των οικονομιών τους. Ο Τζορτζέτι δήλωσε ότι χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή λύση.

«Νομίζω ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρξει μια σκέψη σχετικά με το ποια διαθέσιμα μέσα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποφύγουμε τις ζημιές από τη μετάδοση του πληθωρισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.