Κέβιν Γουόρς: Ο εκλεκτός του Τραμπ για την ηγεσία της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς, στα 55 του χρόνια σήμερα, γίνεται και επισήμως η επιλογή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), διαδεχόμενος τον Τζερόμ Πάουελ.

Ο Ρεπουμπλικάνος επέλεξε τον Γουόρς, ως πρόεδρο της Fed, ένα πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον και έναν ισχυρό παράγοντας της Wall Street αλλά και με επαφές στον κύκλο του υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Γουόρς διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed από το 2006 έως το 2011. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2008, υπήρξε ο βασικός σύνδεσμος της κεντρικής τράπεζας με τη Wall Street, ενώ εκπροσώπησε τη Fed στην Ομάδα των G20 και υπηρέτησε ως απεσταλμένος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες της Ασίας. Προηγουμένως, είχε βρεθεί στη θέση Ειδικού Βοηθού του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική και Εκτελεστικός Γραμματέας του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου.

Σήμερα ο Γουόρς είναι διακεκριμένος επισκέπτης ερευνητής οικονομικών στο Hoover Institution και λέκτορας στο Stanford Graduate School of Business. Παράλληλα, είναι εταίρος του Stanley Druckenmiller στο Duquesne Family Office LLC, και κάτοχος πτυχίου A.B. από το Πανεπιστήμιο Stanford και J.D. από τη Νομική Σχολή του Harvard.

Το όνομά του είναι φαβορί για κορυφαίες οικονομικές θέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του υπουργού Οικονομικών. Πέρυσι τον Ιούνιο αναφέρθηκε ως κορυφαίος υποψήφιος, μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, ως Πρόεδρο της Fed, αφού είχε χαρακτηριστεί πολύτιμος από τον Τραμπ ενώ λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του στη Fed η υποψηφιότητά του θεωρήθηκε αρεστή στις αγορές.

Ο Γουόρς γεννήθηκε στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης και είναι το μικρότερο από τα τρία παιδιά μιας εβραϊκής οικογένειας, της Τζούντιθ και του Ρόμπερτ Γουόρς. Μεγάλωσε κοντά στο Λάουντονβιλ της Νέας Υόρκης και αποφοίτησε από το Λύκειο Σέικερ στο Λάθαμ. Έλαβε πτυχίο Bachelor of Arts στη δημόσια πολιτική από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ το 1992 με εξειδίκευση στα οικονομικά και τις πολιτικές επιστήμες και στη συνέχεια φοίτησε στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα το 1995.

Από το 1995 έως το 2002 ο Γουόρς εργάστηκε στην Morgan Stanley στη Νέα Υόρκη, φτάνοντας στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή στο τμήμα συγχωνεύσεων και εξαγορών ενώ την περίοδο 2002 έως 2006, ως Ειδικός Βοηθός του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική είχε στην ευθύνη του τον χρηματοοικονομικό τομέα, θέματα κεφαλαιαγορών, ρυθμιστικών αρχών και την προστασία των καταναλωτών.

Ο Γουόρς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης του 2008 και ήταν επίσης στον στενό κύκλο επιρροής του πρώην προέδρου της Fed, Μπεν Μπερνάνκε.