Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν μείωση δασμών σε αγαθά αξίας 60 δισ. δολαρίων, από γεωργικά προϊόντα μέχρι είδη οικιακής χρήσης

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς που επιβάλλονται σε αγαθά που εισάγουν η μία από την άλλη, αξίας 60 δισ. δολαρίων, τα οποία περιλαμβάνουν από αμερικανικό καλαμπόκι μέχρι καλλυντικά και από κινεζικές οικιακές συσκευές μέχρι παιχνίδια.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εμπορίου των ΗΠΑ και της Κίνας οι δύο χώρες έχουν φτιάξει η καθεμία ένα «καλάθι» αγαθών γύρω στα 30 δισ. δολάρια για ευνοϊκότερη μεταχείριση από δασμούς.

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Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό «ξεκλειδώνει βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά» για περίπου το 30% των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα, είπε ο Αμερικανός αντιπρόσωπος εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ την Κυριακή.

Όπως μεταδίδει το Reuters η αμοιβαία μείωση των δασμών, καθώς και η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, ήταν μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων της δεύτερης συνόδου κορυφής φέτος μεταξύ του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία φιλοξενήθηκε στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Τα προϊόντα των ΗΠΑ στα οποία μειώνονται οι δασμοί

Μία από τις δύο λίστες του Λευκού Οίκου έδειξε ότι η Κίνα σχεδίαζε να μειώσει τους δασμούς σε μια ποικιλία γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, κρέας, γαλακτοκομικά, φυτικά έλαια και άλευρα. Το καλάθι δεν περιλάμβανε τη σόγια.

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Το Πεκίνο θα επιδιώξει επίσης να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά ψάρια και θαλασσινά, τους κορμούς και τα προϊόντα ξύλου, τα καλλυντικά και τα ιατρικά βοηθήματα.

Σε άλλη λίστα περιλαμβάνονται οι αμοιβαίες μειώσεις δασμών της Ουάσιγκτον για κινεζικές μικρές συσκευές όπως καφετιέρες και φρυγανιέρες, επιτραπέζια σκεύη, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα.

Οι λίστες περιλάμβαναν επίσης παιχνίδια, πυροτεχνήματα, τεχνητά λουλούδια, λάμπες χριστουγεννιάτικου δέντρου και άλλα εορταστικά στολίδια, καθώς και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.



Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η δίμηνη παράταση της εμπορικής εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 10 Ιανουαρίου θα δώσει περιθώριο και στις δύο πλευρές να αξιολογήσουν την τρέχουσα συμφωνία τους για την επίλυση οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων, εξετάζοντας παράλληλα πώς να προχωρήσουν σε αυτά τα μέτωπα.

Η σόγια και τα ορυκτά καύσιμα

Η επιλογή προϊόντων της Κίνας για μειώσεις δασμών φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το Πεκίνο να τηρήσει αυτό που ο Λευκός Οίκος λέει ότι είναι μια δέσμευση 17 δισ. δολαρίων για την αγορά γεωργικών προϊόντων.

Η Κίνα έχει ήδη ξαναρχίσει τις αγορές μεγάλης κλίμακας αμερικανικής σόγιας στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι για την αγορά 25 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως.

Η προεδρική σύνοδος κορυφής κατέληξε επίσης σε συμφωνία για την Κίνα να εισάγει 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους άνθρακα ετησίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2027 και το 2028, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Το ποσό αυτό ισούται περίπου με το 2% των εισαγωγών άνθρακα της Κίνας κάθε χρόνο.

Σημειώνεται πάντως ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο δεν ήταν στη λίστα.