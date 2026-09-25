Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ζητά από τα διυλιστήρια να βάλουν «πλάτη» για να πέσει η τιμή του ντίζελ

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επικοινώνησε με στελέχη αρκετών μεγάλων αμερικανικών διυλιστηρίων τις τελευταίες ημέρες για να αξιολογήσει τις προθέσεις τους για έναν εθελοντικό περιορισμό στις εξαγωγές ντίζελ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά μια εναλλακτική λύση για να πέσουν οι τιμές.

Η προσπάθεια εθελοντικής στρατολόγησης εταιρειών διυλιστηρίων υπογραμμίζει τις περιορισμένες επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο Λευκός Οίκος εν μέσω της αύξησης των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης, οι οποίες ωθούν τον πληθωρισμό υψηλότερα και αρχίζουν να επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

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Η πίεση για περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ δημιουργεί επίσης μια πιθανή σύγκρουση με τους μετόχους των διυλιστηρίων που έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη φέτος.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πολιτικές πιέσεις να μειώσει τις τιμές του ντίζελ με πιο επιθετικά μέτρα, όπως η απαγόρευση εξαγωγών, που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις λειτουργίες των διυλιστηρίων, να αυξήσουν τις τιμές άλλων καυσίμων και να προκαλέσουν παγκόσμια διαταραχή. Εξάλλου, οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (22.9.2026) ότι υποστηρίζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, μια κίνηση που εξέπληξε ανώτερους αξιωματούχους και ξεκίνησε μια αναζήτηση εναλλακτικών μέτρων. Μιλώντας στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, ο Ράιτ δήλωσε ότι η απαγόρευση των εξαγωγών ήταν κακή ιδέα και ότι προτιμούσε μια εθελοντική προσπάθεια, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Το άλμα των τιμών

Σημειώνεται ότι οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν σκαρφαλώσει σε περίπου 6,52 δολάρια το γαλόνι κατά μέσο όρο ενώ σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια ξεπερνά τα 7 δολάρια σε ορισμένα πρατήρια, καθώς οι διαταραχές που συνδέονται με τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία έχουν περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες. Επίσης, τα αποθέματα ντίζελ στις ΗΠΑ ήταν κάτω από 97 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, περίπου 13% κάτω από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (Energy Information Administration).

