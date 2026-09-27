Το Ιράκ προσφέρει φορτία πετρελαίου last minute – Εκμεταλλεύεται το «καπέλο» για μεταφορά από τον κόλπο του Ομάν

Η κρατική εταιρεία μάρκετινγκ του Ιράκ προσφέρει στους αγοραστές φορτία πετρελαίου την τελευταία στιγμή, καθώς υπέρογκοι ναύλοι μεταφοράς καθιστούν δύσκολη την αγορά φορτίων από τα λιμάνια που βρίσκονται βαθιά στον Περσικό Κόλπο.

Ειδικότερα, η SOMO έχει πιεστεί να προσφέρει το διαθέσιμο αργό πετρέλαιο του Ιράκ σε τουλάχιστον δύο εταιρείες προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Εάν το Ιράκ δεν μπορέσει να βρει αγοραστές ή πλοία, η αναταραχή θα οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του αργού πετρελαίου σε μια περίοδο που το κόστος μεταφοράς αυξάνεται διαρκώς και οι παγκόσμιες αγορές πιέζονται.

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Η μεταφορά πετρελαίου με πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς από τον Κόλπο του Ομάν στην Ανατολική Ασία προσθέτει επιπλέον περίπου 20 δολάρια στην τιμή ενός βαρελιού, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο της αξίας του αργού πετρελαίου που αυτή τη στιγμή κοστίζει πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι.

Δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης, πιο μακριά από τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράκ έχει αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις από ορισμένους γείτονές του όσον αφορά τη ναυτιλία, βασιζόμενο σε εμπορικές εταιρείες για μεταφορά του αργού πετρελαίου του.

Έχει προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις σε πρόσφατους διαγωνισμούς για να δώσει κίνητρα στους αγοραστές, μειώνοντας τις τιμές για τις μεσαίες και βαριές ποιότητες πετρελαίου της Βασόρας.

Επιπλέον, ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών του Κόλπου για την πώληση πετρελαίου στη χαμηλότερη τιμή έχει οδηγήσει ορισμένες εταιρείες που προηγουμένως προμηθεύονταν ιρακινό πετρέλαιο να στραφούν σε άλλες που προσέφεραν μεγαλύτερες εκπτώσεις, αφήνοντας μέρος της ιρακινής προμήθειας εκφορτωμένο, αναφέρει ο επικεφαλής της SOMO, Ali Nizar.