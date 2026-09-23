Νέα «μπίζνα» με τα tweet του προωθεί ο Τραμπ – Η προνομιακή πρόσβαση για χρηματιστές της Wall Street και η αγωγή

Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Τραμπ προωθεί μια υπηρεσία που δίνει προνομιακή πρόσβαση στις αναρτήσεις του Truth Social -μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν το κλικ- έναντι συνδρομής από 60.000 έως 100.000 δολαρίων μηνιαίως αλλά το σχέδιο είναι πιθανώς «εγκληματικό», όπως ισχυρίζονται πρώην ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Οι πληροφορίες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού αναφέρουν ότι μια ομάδα 53 πρώην ομοσπονδιακών εισαγγελέων και πρακτόρων κατέθεσαν σε δικαστήριο τη Δευτέρα (21.9.2026) ότι η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πιθανότατα διαπράττει εγκλήματα πουλώντας σε επενδυτές της Wall Street ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στο Truth Social.

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Σε δικαστική έκθεση, οι πρώην αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου επιτέθηκαν στην Trump Media & Technology Group, η οποία πρόσφατα λάνσαρε την υπηρεσία ροής δεδομένων Truth API, η οποία χρεώνει τους συνδρομητές της Wall Street 100.000 δολάρια για «πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε αναρτήσεις από τους λογαριασμούς Truth Social με την υψηλότερη κατάταξη».

Η ροή δεδομένων Truth API βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας αγωγής σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, την οποία έχουν καταθέσει το Intercept και το Freedom of the Press Foundation. Οι ενάγοντες ζητούν την έκδοση προδικαστικής διαταγής για να εμποδίσουν την υπηρεσία της πρόσβασης στις αναρτήσεις του Προέδρου Τραμπ, με το σκεπτικό ότι η νέα υπηρεσία είναι αντισυνταγματική.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε εναντίον του Τραμπ, των βοηθών του Νάταλι Χαρπ και Νταν Σκαβίνο και του Λευκού Οίκου συνολικά, αναφέρει ότι η πώληση πρόωρης πρόσβασης σε αναρτήσεις του Truth Social είναι «βαθιά διεφθαρμένη» και παραβιάζει συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος.

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Οι πρώην ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης πρώιμης πρόσβασης σε πληροφορίες που επηρεάζουν την αγορά πιθανότατα παραβιάζει μια σειρά από νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων που απαγορεύουν την εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το σχέδιο Truth Social ενέχει έναν προφανή κίνδυνο διαφθοράς, σημειώνουν στην αναφορά τους οι εισαγγελείς, καθώς αψηφά τους κώδικες δεοντολογίας και τους ομοσπονδιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την κεφαλαιαγορά, των ομοσπονδιακών απαγορεύσεων για παράνομα κέρδη, συγκρούσεις συμφερόντων κ.α..

«Επειδή το σχέδιο απέχει τόσο πολύ από το να είναι νόμιμο και ενδεχομένως να είναι εγκληματικό, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κανένα νόμιμο κυβερνητικό συμφέρον», ανέφεραν οι πρώην εισαγγελείς.

Η ακρόαση σχετικά με το αίτημα για την έκδοση προκαταρκτικής διαταγής έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν.