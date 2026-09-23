Τουρκία: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Tera για την κομπίνα τύπου «πυραμίδα» με τα funds, ανακάμπτει το χρηματιστήριο

Σε σύλληψη του υψηλόβαθμου οικονομικού στελέχους Εμρέ Τεζμέν προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, μαζί με τέσσερις ακόμα εμπλεκόμενους που ερευνώνται για την κομπίνα με τα funds και την κατάρρευση του τουρκικού χρηματιστηρίου το οποίο μόλις αρχίζει να ανακάμπτει, με τον δείκτη BIST 100 να εμφανίζει μικρή άνοδο της τάξης του 0,6% στη συνεδρίαση της Τετάρτης (23.9.2026).

Στο πλαίσιο ελέγχου 253.000 ατόμων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο που «βύθισε» το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν εκ νέου τη σύλληψη του Εμρέ Τεζμέν, του πρόεδρου της Tera Yatirim Menkul Degerler, μιας εκ των δύο εταιρειών που εμπλέκονται περισσότερο στην υπόθεση με τα 131 funds και έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Ο Τεζμέν είχε συλληφθεί πάλι στις 19 Σεπτεμβρίου, ωστόσο αυτή τη φορά η σύλληψή του έγινε μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tera και ενός ακόμη στελέχους της ίδιας εταιρείας (Αλπέρ Οζτούρκ), σύμφωνα με το Bloomberg.

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Το ίδιο συνέβη και στον πρόεδρο της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας που συνδέεται με το εν λόγω σκάνδαλο, της Pusula Finans Holding, με τον Σερντάρ Τουρχάν να βρίσκεται υπό κράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης.

Το σκάνδαλο

Οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονταν funds τα οποία προσέλκυαν εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές που εγκλωβίστηκαν σε μη ρευστοποιήσιμες μετοχές με χαμηλό δείκτη ελεύθερης διασποράς, στις οποίες η περιορισμένη προσφορά καθιστούσε ευκολότερη την τεχνητή αύξηση των τιμών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία στη συνέχεια επενδύθηκαν εκ νέου στις ίδιες μετοχές, σύμφωνα με οικονομικούς εμπειρογνώμονες που εξέτασαν τις συναλλαγές.

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Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας χαρακτήρισε το σχήμα «πυραμίδα», δηλαδή απάτη «τύπου Ponzi», ένα σύστημα δηλαδή στο οποίο οι αποδόσεις στους παλαιότερους συμμετέχοντες βασίζονται κυρίως στα χρήματα που εισέρχονται από νέους συμμετέχοντες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο Τεζμέν Εμρέ και η εταιρεία του Tera, μια μέχρι τώρα άγνωστη χρηματιστηριακή εταιρεία της οποίας η μετοχή είχε σημειώσει άνοδο πάνω από 50.000%, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 16 Σεπτεμβρίου ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων, μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές και βουτιά των τιμών των μετοχών.

Ως αντίποινα, το ρυθμιστικό Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε εκκαθάριση 131 funds που διαχειρίζεται η Tera και άλλες έξι χρηματιστηριακές εταιρείες.

Σύμφωνα με το Blooomberg, η πίεση στα επενδυτικά κεφάλαια των παραπάνω εταιρειών (Tera και Pusula) είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη από τον Αύγουστο, όταν οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πιο αυστηρούς κανόνες για τα funds που είχαν συγκεντρωμένες τοποθετήσεις σε εταιρείες με περιορισμένο ποσοστό μετοχών σε ελεύθερη διαπραγμάτευση στην αγορά, αναγκάζοντας πολλούς να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους.