Το TikTok θα καταβάλει 100 εκατ. δολάρια για την ασφάλεια των ανηλίκων – Περιορίζεται η χρήση του για έφηβους

Σε συμφωνία για την καταβολή τουλάχιστον 100 εκατ. δολαρίων κατέληξαν το TikTok και η μητρική του εταιρεία ByteDance με την πολιτεία της Αλαμπάμα, προκειμένου να διευθετήσουν δικαστική διαμάχη σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων.

Το ποσό μπορεί να φτάσει τα 300 εκατ. δολάρια υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ η συμφωνία προβλέπει πρόσθετους περιορισμούς στη χρήση της πλατφόρμας του TikTok από εφήβους και αυστηρότερους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας για την ασφάλεια παιδιών και εφήβων.

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Όπως μεταδίδει το Reuters, πρόκειται για τον πρώτο διακανονισμό του TikTok με αμερικανική πολιτεία στο πλαίσιο των δικαστικών προσφυγών που αφορούν τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των ανηλίκων. Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Παρασκευή (25.9.2026), λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ τουλάχιστον 27 ακόμη πολιτείες και η Ουάσιγκτον έχουν καταθέσει αντίστοιχες αγωγές.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2025, όταν ο γενικός εισαγγελέας της Αλαμπάμα, Στιβ Μάρσαλ, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι το TikTok είχε σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την εθιστική χρήση από παιδιά και ότι παραπλανούσε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια της πλατφόρμας. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρέθηκε ο αλγόριθμος εξατομικευμένων προτάσεων περιεχομένου, τον οποίο η πολιτεία συνέδεσε με την έκθεση των ανηλίκων σε επιβλαβές υλικό και με κινδύνους για την ψυχική τους υγεία.

Έως και 300 εκατ. το πρόστιμο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι η Αλαμπάμα θα λάβει τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια εντός 45 ημερών. Το συνολικό ποσό μπορεί να αυξηθεί έως τα 300 εκατ. δολάρια, εφόσον 40 ακόμη γενικοί εισαγγελείς καταλήξουν σε αντίστοιχους διακανονισμούς με την εταιρεία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

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Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία, καθώς το TikTok βρίσκεται αντιμέτωπο με ανάλογες νομικές διεκδικήσεις σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ. Παρότι η συμφωνία αποτρέπει τη δίκη στην Αλαμπάμα, δεν επιλύει τις υπόλοιπες δικαστικές υποθέσεις ούτε προδικάζει την έκβασή τους. Παράλληλα, ο διακανονισμός δεν συνιστά δικαστική καταδίκη ή επιβολή προστίμου, αλλά συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για τη διευθέτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Οι περιορισμοί στη χρήση από ανηλίκους

Πέρα από την οικονομική αποζημίωση, η συμφωνία προβλέπει αλλαγές στη λειτουργία του TikTok για τους ανήλικους χρήστες στην Αλαμπάμα, με στόχο τον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης και την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας τους.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα δεσμεύτηκε να εφαρμόσει ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών για τους εφήβους, ενώ οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς.

Παράλληλα, προβλέπονται διακοπές της συνεχούς χρήσης μετά από 15 λεπτά και πρόσθετες υπενθυμίσεις στα 60 και στα 90 λεπτά, καθώς και περιορισμοί στην πρόσβαση από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αυστηρότερους ελέγχους επαλήθευσης ηλικίας, περιορισμούς στα μηνύματα και στις ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και των σχολικών ωρών, καθώς και ενισχυμένα εργαλεία γονικού ελέγχου.

Επιπλέον, οι λογαριασμοί των εφήβων θα είναι εξ ορισμού ιδιωτικοί, ενώ θα περιοριστεί η δυνατότητα ενήλικων χρηστών να εντοπίζουν λογαριασμούς ανηλίκων.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενημέρωση των γονέων για ύποπτες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, η απαγόρευση των φίλτρων αισθητικής επεξεργασίας για τους εφήβους και η προεπιλεγμένη εμφάνιση ροής περιεχομένου χωρίς εξατομικευμένες προτάσεις.

Τα συγκεκριμένα μέτρα εντάσσονται στη συμφωνία με την Αλαμπάμα και δεν σημαίνουν ότι όλοι οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν αυτομάτως στο σύνολο των χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ.

Τι υποστήριζε η Πολιτεία

Στην αγωγή της, η Αλαμπάμα υποστήριζε ότι η συνεχής προβολή σύντομων βίντεο και ο αλγόριθμος εξατομικευμένων προτάσεων ωθούσαν τους ανήλικους χρήστες σε υπερβολική χρήση της εφαρμογής. Παράλληλα, κατηγορούσε την εταιρεία ότι εξέθετε τα παιδιά σε ολοένα πιο έντονο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου υλικού που σχετίζεται με τη βία και τον αυτοτραυματισμό.

Η πολιτεία κατηγορούσε ακόμα το TikTok ότι παρουσίαζε παραπλανητικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας των ανηλίκων, προκειμένου η εφαρμογή να χαρακτηρίζεται κατάλληλη για εφήβους στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών. Η αγωγή περιλάμβανε ακόμη ισχυρισμούς σχετικά με την πρόσβαση της κινεζικής κυβέρνησης στα δεδομένα Αμερικανών χρηστών.

Από την πλευρά του, το TikTok υποστηρίζει ότι η ασφάλεια των εφήβων αποτελεί βασική προτεραιότητά του. Εκπρόσωπος των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εταιρείας δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία ενισχύει τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση των εργαλείων προστασίας των ανηλίκων.

Η επίτευξη του διακανονισμού σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν θα εξεταστούν στην προγραμματισμένη δίκη, η οποία αναμενόταν να διαρκέσει δύο έως τρεις εβδομάδες.

Δικαστικές πιέσεις στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης

Η συμφωνία του TikTok έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δικαστικές πιέσεις στις ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και τον τρόπο σχεδιασμού των πλατφορμών τους.

Τον Αύγουστο, η Meta κατέληξε σε διακανονισμό ύψους 17,1 δισ. δολαρίων με 47 αμερικανικές πολιτείες, την Ουάσιγκτον και αμερικανικές επικράτειες για αντίστοιχες καταγγελίες που αφορούσαν το Instagram και το Facebook. Σύμφωνα με το Reuters, η Meta δεν παραδέχθηκε παρανομία, ενώ η καταβολή 5 δισ. δολαρίων από το συνολικό ποσό εξαρτάται από την υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων προστασίας από το TikTok, το Snapchat και το YouTube.

Μάλιστα, η συμφωνία της Αλαμπάμα με το TikTok προβλέπει πρόσθετους περιορισμούς, εφόσον και οι ανταγωνιστικές πλατφόρμες προχωρήσουν σε ανάλογες αλλαγές. Οι περιορισμοί αυτοί θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω τον χρόνο που περνούν οι έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να περιορίσουν την πρόσβασή τους κατά τις νυχτερινές ώρες.

Για το TikTok, η οικονομική επιβάρυνση από τη συμφωνία της Αλαμπάμα δεν αποτελεί απαραίτητα το τελικό κόστος των δικαστικών διεκδικήσεων. Με τις αντίστοιχες αγωγές άλλων πολιτειών να παραμένουν ανοιχτές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ενδεχόμενο νέων διακανονισμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις συνολικές δαπάνες της πλατφόρμας προς διακανονισμούς.