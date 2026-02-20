Κίνα: Στόχος 1,5 τρισ. γουάν για τη βιομηχανία τσαγιού έως το 2030

Οδηγίες για την προώθηση της αναβάθμισης της βιομηχανίας τσαγιού, κατάρτισε η πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο, θέτοντας το στόχο επίτευξης οικονομικής αξίας 1,5 τρισ. γιουάν (περίπου 180 δισ. ευρώ) μέχρι το 2030.

Οι οδηγίες καταρτίστηκαν από κοινού με τη συμμετοχή πέντε κυβερνητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, με κεντρική επιδίωξη την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας της βιομηχανίας τσαγιού της Κίνας.

Μέχρι το 2030, η Κίνα σχεδιάζει την οργάνωση ενός συστήματος της βιομηχανίας τσαγιού, το οποίο θα διαθέτει ένα εξελιγμένο δίκτυο εφοδιασμού, θα είναι φιλικό στο περιβάλλον, θα κάνει χρήση έξυπνων τεχνολογιών και θα είναι ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Το Πεκίνο έχει θέσει στόχους και για το 2028, για τη σταθερή πρόοδο και ανάπτυξη των παραδοσιακών περιοχών παραγωγής τσαγιού, αλλά και τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα των σημαντικών τοπικών βιομηχανιών παραγωγής τσαγιού. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κινεζικής ηγεσίας βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής αλυσίδας, αλλά και μιας ευρείας γκάμας προϊόντων, αλλά και καταναλωτικών σεναρίων.