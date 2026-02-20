Διεθνή

Κίνα: Στόχος 1,5 τρισ. γουάν για τη βιομηχανία τσαγιού έως το 2030

Το Πεκίνο επιδιώκει να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει την αλυσίδα αξίας του κλάδου με ορίζοντα τα επόμενα τέσσερα χρόνια
Chinese tea ceremony
iStock

Οδηγίες για την προώθηση της αναβάθμισης της βιομηχανίας τσαγιού, κατάρτισε η πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο, θέτοντας το στόχο επίτευξης οικονομικής αξίας 1,5 τρισ. γιουάν (περίπου 180 δισ. ευρώ) μέχρι το 2030.

Οι οδηγίες καταρτίστηκαν από κοινού με τη συμμετοχή πέντε κυβερνητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, με κεντρική επιδίωξη την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας της βιομηχανίας τσαγιού της Κίνας.

Μέχρι το 2030, η Κίνα σχεδιάζει την οργάνωση ενός συστήματος της βιομηχανίας τσαγιού, το οποίο θα διαθέτει ένα εξελιγμένο δίκτυο εφοδιασμού, θα είναι φιλικό στο περιβάλλον, θα κάνει χρήση έξυπνων τεχνολογιών και θα είναι ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Το Πεκίνο έχει θέσει στόχους και για το 2028, για τη σταθερή πρόοδο και ανάπτυξη των παραδοσιακών περιοχών παραγωγής τσαγιού, αλλά και τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα των σημαντικών τοπικών βιομηχανιών παραγωγής τσαγιού. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κινεζικής ηγεσίας βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής αλυσίδας, αλλά και μιας ευρείας γκάμας προϊόντων, αλλά και καταναλωτικών σεναρίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
136
135
110
99
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo