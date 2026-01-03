Κολομβία: Εξετάζει τον έλεγχο των τιμών καθώς η αύξηση των μισθών ταρακουνάει τις αγορές

Εξετάζεται η εφαρμογή ελέγχου τιμών από την κυβέρνηση της Κολομβίας, μετά την απότομη αύξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις που ανησυχούν τους επενδυτές.



Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας, Αντόνιο Σανγκουίνο, ανέφερε συγκεκριμένα ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας εξετάζει τη λήψη μέτρων όπως ο έλεγχος των τιμών, η αποσύνδεση των τιμών των κατοικιών από τον κατώτατο μισθό, καθώς και η παροχή δανείων και φορολογικών ελαφρύνσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της αύξησης του μισθού.

Ο υπουργός δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια αγαθά ή υπηρεσίες θα μπορούσαν να υπόκεινται σε ελέγχους τιμών, αλλά δήλωσε ότι τα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Υποβάθμισε τον κίνδυνο μακροοικονομικών στρεβλώσεων όπως οι ελλείψεις ή οι μαύρες αγορές, όπως παρατηρείται στη γειτονική Βενεζουέλα.

Τα ομόλογα σε δολάρια διεύρυναν τις απώλειές τους μετά τα σχόλια του υπουργού, υποαποδίδοντας σε σχέση με τους ομολόγους τους στις αναδυόμενες αγορές. Τα ομόλογα με λήξη το 2053 μειώθηκαν κατά ένα σεντ έναντι του δολαρίου, διαπραγματευόμενα γύρω στα 109 σεντς, σύμφωνα με ενδεικτικά στοιχεία τιμολόγησης που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Η επιβολή οποιασδήποτε μορφής ελέγχου των τιμών είναι πιθανό να προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία στην αγορά σχετικά με την απόφαση του προέδρου να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 23%», δήλωσε ο Jason Keene, στρατηγικός αναλυτής στην Barclays.

Αφού τα συνδικάτα και οι επιχειρηματίες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον κατώτατο μισθό, ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο όρισε την αύξηση στο 23%, περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό για το 2025.

Η στέγαση για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, οι συνταξιοδοτικές εισφορές και οι εισφορές υγείας, καθώς και ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, συγκαταλέγονται στα στοιχεία που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Η Κολομβία έχει ήδη αποσυνδέσει τις τιμές 225 αγαθών από τις προσαρμογές του κατώτατου μισθού, δήλωσε ο Σανγκουίνο.

Πριν ανακοινωθεί η αύξηση, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι οι αυξανόμενες τιμές και το ευρύ δημοσιονομικό έλλειμμα περιέπλεκαν τις προσπάθειες μείωσης των επιτοκίων.

Τα πρακτικά από τη συνεδρίαση πολιτικής του Δεκεμβρίου έδειξαν ότι δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποστήριξαν ότι η τράπεζα θα έπρεπε αντ’ αυτού να αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια , και η ανακοίνωση του Petro τροφοδότησε τα στοιχήματα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αυξήσουν το κόστος δανεισμού για να περιορίσουν τον αντίκτυπο των υψηλότερων μισθών στις τιμές.