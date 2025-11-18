Koμισιόν: Αν δεν βάλουμε την Ουκρανία στην ΕΕ, δεν θα μπορέσουμε να αμυνθούμε απέναντι στη Ρωσία

Βασικός -αν όχι ο βασικότερος- όρος για την υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη ρωσική απειλή είναι η ενσωμάτωση της Ουκρανίας σε αυτή (σ.σ. Κάτι που θα συνεπάγονταν γιγάντια μετατόπιση ευρωπαϊκών οικονομικών πόρων στο Κίεβο από τις Βρυξέλλες), σύμφωνα με όσα προκύπτουν από προχθεσινές δηλώσεις του επιτρόπου άμυνας της Κομισιόν, Άντριους Κουμπίλιους.

Μιλώντας, στις 16 Νοεμβρίου 2025, ο αξιωματούχος της Κομισιόν σε συνέδριο στο Βίλνιους με θέμα «Υπερασπίζοντας τις βαλτικές χώρες: Πολεμικά διδάγματα από την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά πως «πρέπει να θυμόμαστε ότι η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, φυσικά, πολύ απαραίτητη για την Ουκρανία. Και η Ουκρανία το αξίζει αυτό. Παρά όλα τα πρόσφατα σκάνδαλα διαφθοράς».

Ο ίδιος συμπλήρωσε λέγοντας πως «αυτό που πρέπει να τονίσουμε, και οι υπερασπιστές των χωρών της Βαλτικής πρέπει να το κάνουν αυτό – είναι ότι η ενσωμάτωση της Ουκρανίας είναι επίσης ζωτικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έτσι μπορεί να οικοδομηθεί η πραγματική ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα. Μπορεί να συγκροτηθεί πριν από το 2030.

Η πρωτοβουλία για την επιτυχία μιας τέτοιας ολοκλήρωσης θα πρέπει να προέλθει από τις χώρες της Βαλτικής. Αυτό πρέπει να είναι το θέμα της Υπεράσπισης των Βαλτικών Χωρών».

Πιο πριν ο Κουμπίλιους, εξήγησε το βασικό λόγο για τον οποίο είναι «ζωτικής σημασίας» η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ανέφερε πως αποτελεί «το στρατηγικό ερώτημα» το «πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τις δοκιμασμένες σε μάχη αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας – τόσο των δοκιμασμένων σε μάχη στρατιωτικών δυνάμεων των 800.000 ανδρών όσο και της δοκιμασμένης σε μάχη ουκρανικής καινοτόμου αμυντικής βιομηχανίας – με τις δικές μας, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των αμυντικών δυνατοτήτων των «συνόρων» μας ή των κρατών της Βαλτικής. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε ένα ιστορικό λάθος, το οποίο θα μας αφήσει πιο αδύναμους».

Ο ίδιος επισήμανε πιο πριν στην ομιλία τα τρία βασικά εργαλεία ενίσχυσης της άμυνας της ΕΕ: το πρόγραμμα ReArmEU, τα δάνεια SAFE (σ.σ. είναι μέρος του ReArmEU) και το επερχόμενο EDIP (Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό Πρόγραμμα Άμυνας). Αν και η Ουκρανία έχει εμμέσως μερίδιο από τα παραπάνω εργαλεία, δεν έχει την πλατιά πρόσβαση την οποία έχουν χώρες – μέλη της ΕΕ.

Το ίδιο ισχύει και τον επερχόμενο Κοινοτικό Προϋπολογισμό της προγραμματικής περιόδου 2028 – 2034.

Ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα αναδιοργάνωνε πλήρως την κατανομή πόρων με βασικούς χαμένους της χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, μεταξύ αυτών φυσικά και την Ελλάδα.