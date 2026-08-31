Μπέσεντ (ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ): Έρχονται μέτρα ισχυροποίησης του γεν από την Ιαπωνία

Ο υπουργός Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα στο CNBC ότι πιστεύει πως η ιαπωνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα λάβουν μέτρα που θα οδηγήσουν σε ένα ισχυρότερο γεν.

«Έχω πληροφορίες που δεν έχει η αγορά και πιστεύω ότι η ιαπωνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσουν σε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε ένα ισχυρότερο γεν», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε εάν αυτό σημαίνει αύξηση επιτοκίων, ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ απάντησε πως η αγορά τη θεωρεί δεδομένη.

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Το ιαπωνικό γεν κατέγραψε άνοδο έναντι του αμερικανικού δολαρίου στον απόηχο των σχολίων Μπέσεντ που υποδηλώνουν πως είναι πολύ πιθανό η Τράπεζα της Ιαπωνίας να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρούσε κατά 0,23% στα 159,68 γεν νωρίτερα σήμερα.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου των υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της G20, η οποία διεξάγεται στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ο Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας Καζούο Ουέντα.