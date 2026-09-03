Η Chevron επενδύει πάνω από 7 δισ. δολάρια στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η Chevron επιβεβαίωσε ότι επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας επενδύσεις άνω των 7 δισ. δολαρίων σε βάθος πενταετίας, με στόχο να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου της στη χώρα και να την αυξήσει περίπου στα 600.000 βαρέλια την ημέρα.

Η αμερικανική πετρελαϊκή, η οποία είναι σήμερα η μοναδική μεγάλη εταιρεία των ΗΠΑ με σημαντική παρουσία στη Βενεζουέλα, εξασφάλισε επιπλέον εκτάσεις στη ζώνη του Ορινόκο, μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, ενώ η επέκταση της Chevron έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με στόχο την ανάπτυξη των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

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Η Chevron παράγει σήμερα περίπου 280.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα στη Βενεζουέλα και, με τις νέες επενδύσεις, σχεδιάζει να φτάσει περίπου τις 600.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Associated press. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα από το 1923, έχοντας διατηρήσει την παρουσία της ακόμη και μετά τις εθνικοποιήσεις του πετρελαϊκού κλάδου.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία λόγω του τεράστιου ενεργειακού πλούτου της Βενεζουέλας. Η χώρα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, που ξεπερνούν τα 303 δισ. βαρέλια, αλλά η παραγωγή της παραμένει λίγο πάνω από το 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, καθώς ο πετρελαϊκός κλάδος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την υποχρηματοδότηση, την κακή κατάσταση των υποδομών και τις διεθνείς κυρώσεις.

Για σύγκριση, η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας διαμορφώνεται περίπου στα 10-11 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ενώ των ΗΠΑ πλησιάζει τα 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Το χάσμα μεταξύ των τεράστιων αποθεμάτων της Βενεζουέλας και της σημερινής παραγωγής της αναδεικνύει το μέγεθος των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάκαμψη του κλάδου.

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Η επέκταση της Chevron εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την επιστροφή αμερικανικών εταιρειών στη Βενεζουέλα και την αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Η ευρύτερη συμφωνία προβλέπει πρόσβαση σε 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα, με συνολικά αποθέματα περίπου 65 δισ. βαρέλια, μέσω μίσθωσης διάρκειας 100 ετών. Η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε τη συμφωνία την 1η Σεπτεμβρίου.

Παρά τις κυβερνητικές προσδοκίες για σημαντική αύξηση της παραγωγής, αναλυτές προειδοποιούν στο Associated press ότι η αποκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας θα χρειαστεί χρόνια και κεφάλαια δεκάδων δισ. δολαρίων, καθώς οι υποδομές έχουν υποστεί μεγάλη φθορά και η επαναφορά της παραγωγής σε πολύ υψηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να γίνει άμεσα.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η συμφωνία για την ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο άμεσης επίδρασης στις τιμές, καθώς η αύξηση της παραγωγής και η αποκατάσταση των υποδομών θα απαιτήσουν σημαντικό χρόνο και επενδύσεις.

Η Chevron είναι μέχρι στιγμής η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή που έχει επιβεβαιώσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βενεζουέλα. Η ExxonMobil, αντίθετα, εξακολουθεί να θεωρεί τη χώρα μη επενδύσιμη, γεγονός που δείχνει ότι η επιστροφή των αμερικανικών ενεργειακών ομίλων δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη.