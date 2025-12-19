Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάκαμψη της Ευρωζώνης – Ανησυχία για τον πληθωρισμό

Αισιόδοξη για την πορεία ανάκαμψης της Ευρωζώνης εμφανίστηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν έχει ολοκληρωθεί ο καθοδικός κύκλος των επιτοκίων.

Στην τελευταία συνεδρίαση για το 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2%. Παράλληλα, προχώρησε στην τρίτη κατά σειρά αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, η προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3% το 2025 αναθεωρήθηκε στο 1,4%, ενώ για το 2026 προβλεπόταν αρχικά οριακή μείωση (-0,1%) και πλέον εκτιμάται αύξηση 1,2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λαγκάρντ τόνισε ότι η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα, σημειώνοντας αύξηση 0,3% στο τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Σημαντική ήταν και η αύξηση των εξαγωγών, με έμφαση στα χημικά προϊόντα.

Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ενώ η βιομηχανία και οι κατασκευές παρέμειναν σταθερές. Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 6,4% τον Οκτώβριο, κοντά στο ιστορικό χαμηλό, και την απασχόληση να αυξάνεται κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο. Ταυτόχρονα, η ζήτηση εργασίας επιβραδύνθηκε, με τα κενά θέσεων να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, η εγχώρια ζήτηση θα παραμείνει ο κύριος μοχλός ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, ενώ τα πραγματικά εισοδήματα αναμένεται να αυξηθούν και το ποσοστό αποταμίευσης να μειωθεί σταδιακά, ενισχύοντας την κατανάλωση. Επιπλέον, οι επιχειρηματικές επενδύσεις και οι δημόσιες δαπάνες σε υποδομές και άμυνα θα στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία.

Παρά τη θετική εικόνα, οι δυσκολίες στο παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να περιορίσουν την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ φέτος και το 2026. Η Λαγκάρντ επισήμανε ότι, αν και οι εμπορικές εντάσεις έχουν μειωθεί, η ασταθής διεθνής κατάσταση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις εξαγωγές, την κατανάλωση και τις επενδύσεις.