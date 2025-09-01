Λαγκάρντ: «Ανησυχητική» η κατάρρευση μιας κυβέρνησης στην ευρωζώνη

Οποιαδήποτε κατάρρευση κυβέρνησης στην ευρωζώνη αποτελεί ανησυχία δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς η πρωθυπουργός της χώρας της, της Γαλλίας , φαίνεται πιθανό να ανατραπεί σε ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση στο Παρίσι αναμένεται να αναγκαστεί να παραιτηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνται να υποστηρίξουν τα σχέδια του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για δραστικές περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων. «Όλοι οι κίνδυνοι πτώσης κυβερνήσεων σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης είναι ανησυχητικοί», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στο γαλλικό Radio Classique τη Δευτέρα(1.9.25), σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προοπτική μιας ανανεωμένης αβεβαιότητας σχετικά με το πώς η Γαλλία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που είναι πλέον το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης με ένα έντονα διχασμένο κοινοβούλιο έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες των επενδυτών. Οι μαζικές πωλήσεις γαλλικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα οδήγησαν το κόστος δανεισμού σε σχέση με τη Γερμανία σε υψηλά επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τον Ιανουάριο. «Οι αγορές αξιολογούν τους κινδύνους και έχουμε δει τον κίνδυνο χώρας να αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε η Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε ερώτηση για τη Γαλλία.

Τη σταθερότητα τιμών έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο στόχος της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό επιτυγχάνεται με 2% και «θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο και οι τιμές σταθερές», δήλωσε σε συνέντευξή η Κριστίν Λαγκάρντ στο Radio Classique.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σχόλια αυτά έρχονται πριν από μια έκθεση για τον πληθωρισμό, η οποία αναμένεται να επιβεβαιώσει την εκτίμηση της ΕΚΤ ότι οι πιέσεις στις τιμές στην ευρωζώνη είναι υπό έλεγχο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προβλέπουν μια μέτρηση 2% — που αντιστοιχεί στον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται ευρέως να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά για μια ακόμη συνεδρίαση, όταν θα συνεδριάσουν σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, καθώς πολλοί έχουν δηλώσει ότι είναι άνετοι με το τρέχον επίπεδο του 2%. Στη συνάντηση του Ιουλίου, οι περισσότεροι χαρακτήρισαν τους κινδύνους πληθωρισμού ως «σε γενικές γραμμές ισορροπημένους» και μίλησαν για «ανθεκτικότητα» στην οικονομία της Ευρώπης — παρά τις αντιξοότητες από τους δασμούς των ΗΠΑ και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι επενδυτές δεν είναι πλέον σίγουροι ότι θα υπάρξουν περισσότερες περικοπές φέτος, αν και οι οικονομολόγοι εξακολουθούν να προβλέπουν μια τελική κίνηση τον Δεκέμβριο.

Όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης, η Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ έχει «μειώσει σημαντικά» την αβεβαιότητα.