Λαγκάρντ: Η ενόχληση στα στελέχη της ΕΚΤ αυξάνεται μετά τον χειρισμό των φημών για πρόωρη αποχώρηση

Μπερδεμένα και ενοχλημένα φέρονται να είναι στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που παρακολουθούν σοκαρισμένα τις αναφορές ότι η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας της.

Ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ είναι προβληματισμένα από την έλλειψη αποτελεσματικής αντίδρασης στις εικασίες, καθώς η απάντηση της Λαγκάρντ αυτή την εβδομάδα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την σθεναρή άρνησή της σε παρόμοια δημοσιεύματα το 2025.

Σύμφωνα με πηγές του Βloomberg, πολλοί αισθάνονται ότι έχουν μείνει στο σκοτάδι σχετικά με το τι θα κάνει η 70χρονη Γαλλίδα που είναι επικεφαλής της ΕΚΤ. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, ιδίως εάν η Λαγκάρντ φανεί ότι αποχωρεί για πολιτικούς λόγους.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επαναφέρει τον πληθωρισμό γύρω στο στόχο του 2% και λένε ότι τα επιτόκια βρίσκονται επί του παρόντος σε «καλό σημείο», αν και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την ευρωζώνη που απαιτούν προσοχή και ενδεχομένως γρήγορη αντίδραση.

Η αντιευρωπαϊκή στάση του Ντόναλντ Τραμπ, που αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά από πρωτοβουλίες, από τους δασμούς έως την αμυντική πολιτική, καθώς και τα διογκωμένα ελλείμματα και ένα ισχυρό ευρώ, συγκαταλέγονται στις απειλές που αιωρούνται πάνω από την οικονομία. Όλες έχουν επιπτώσεις στον πληθωρισμό, τον οποίο η ΕΚΤ έχει στο επίκεντρο της προσοχής της και πειν από λίγα χρόνια έπρεπε να αντιμετωπίσει για να τον μειώσει μετά την πανδημία Covid από το 10%.

Οι ανησυχίες πυροδοτήθηκαν από τους Financial Times, που αποκάλυψαν ότι η Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει πρόωρα. Η ΕΚΤ δεν διέψευσε άμεσα τις φήμες, αλλά αντίθετα τις ενίσχυσε λέγοντας ότι δεν έχει λάβει καμία απόφαση για το τέλος της θητείας της, γεγονός που υποδηλώνει ότι το θέμα εξετάζεται.

Η Λαγκάρντ είχε μια επόμενη ευκαιρία να διευκρινίσει τα σχέδιά της σε μια συνέντευξη στην Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Το σχόλιό της ήταν ότι η «βασική» της γραμμή είναι ότι η αποστολή της θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας της.

Σύμφωνα με το Bloomberg Economics «εάν οι μη εκλεγμένοι κεντρικοί τραπεζίτες θεωρηθεί από το κοινό ότι προσπαθούν να επιλέξουν ποιος εκλεγμένος αξιωματούχος επιλέγει τους αντικαταστάτες τους, οι ισχυρισμοί ότι είναι απολιτικοί μπορεί να είναι πιο δύσκολο να γίνουν πιστευτοί. Αυτό θα μπορούσε τελικά να αυξήσει τις ανησυχίες για μείωση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών».

Εάν υπάρχει η αίσθηση ότι η Λαγκάρντ εξετάζει την έξοδό της από το τιμόνι της ΕΚΤ, αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητά της να μιλάει εκ μέρους του θεσμού με ισχυρή φωνή. Θα έδινε σε ορισμένους Ευρωπαίους πολιτικούς λόγο να αγνοήσουν την επανειλημμένη κριτική της προς τις κυβερνήσεις τους για την πολύ αργή πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, για τη βελτίωση των κεφαλαιαγορών και της ανταγωνιστικότητας.

Ενώπιον των πιέσεων από τους δασμούς των ΗΠΑ και της επέκτασης της βιομηχανικής ισχύος της Κίνας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι πρέπει να ανταποκριθούν, αλλά είναι διχασμένοι ως προς το πώς πρέπει να συμβεί αυτό.

Το φόντο μιας πρόωρης αποχώρησης της Λαγκάρντ έχει ένα έντονο πολιτικό στοιχείο. Θα επέτρεπε στους Ευρωπαίους ηγέτες – ειδικά στον Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και στον Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας – να επιλέξουν τον διάδοχό της πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές την άνοιξη. Αυτό θα εμπόδιζε την Μαρίν Λεπέν του Εθνικού Συναγερμού, η οποία μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, να έχει επιρροή στη διαδοχή της ΕΚΤ.

Ο προστατευόμενος της Λεπέν, Τζόρνταν Μπαρντέλλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το κόμμα θα πιέσει την ΕΚΤ να επανεκκινήσει την ποσοτική χαλάρωση για να βοηθήσει στα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας, αγνοώντας τους κανόνες που απαγορεύουν στην κεντρική τράπεζα να χρηματοδοτεί άμεσα τις κυβερνήσεις.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ότι θα εγκαταλείψει πρόωρα τη θέση του.

Εν κατακλείδι, στην προσπάθειά της να προστατεύσει την ΕΚΤ, η Λαγκάρντ κινδυνεύει να την βλάψει. Δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Λαγκάρντ. Πέρυσι, υπήρχαν φήμες ότι σκεφτόταν να ανταλλάξει το γραφείο της στη Φρανκφούρτη με ένα κοντά στη Γενεύη, όπου θα διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ας σημειωθεί ότι στη συνέντευξη στην WSJ, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι «μία από τις πολλές επιλογές» που εξετάζει μετά την ΕΚΤ.