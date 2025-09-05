LNG: Η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ απειλείται από υπερπροσφορά και ανταγωνιστές

Σε αγώνα δρόμου οι Αμερικανοί κατασκευαστές προκειμένου να επωφεληθούν από την άνθηση των εξαγωγών φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, όσο ακόμα μπορούν.

Η μαζική κατασκευή τερματικών σταθμών στις ΗΠΑ που επεξεργάζονται και μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) έχει μετατρέψει τη χώρα στον κορυφαίο εξαγωγέα καυσίμου παγκοσμίως. Ωστόσο, οι νέες μονάδες που βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη καλούνται να κινηθούν γρήγορα, καθώς αντιμετωπίζουν μια αυστηρή προθεσμία -μέχρι το 2027- με τη παγκόσμια προσφορά LNG να εκτιμάται ότι θα υπερβεί τη ζήτηση, σύμφωνα με το BloombergNEF.

Μέχρι το 2030, ο αντίπαλος των ΗΠΑ, Κατάρ, θα έχει ολοκληρώσει τη δική πολυετή και φιλόδοξη ανάπτυξη στην παραγωγή LNG περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες για νέους αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς. Η εικόνα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη Ρωσία όπου μέχρι το 2031, η Gazprom σχεδιάζει μια μαζική επέκταση αγωγού που θα τροφοδοτεί με περισσότερο φυσικό αέριο την Κίνα, εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτοπίσει έως και 40 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετήσιας ζήτησης LNG.

Τέσσερα αμερικανικά έργα με δυνατότητα εξαγωγής 63 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως εξακολουθούν να αναμένουν τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις. Ακόμη και τα αμερικανικά εργοστάσια αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή αντιμετωπίζουν αντιξοότητες εν μέσω μιας σφιχτής αγοράς εργασίας που απειλεί να επισπεύσει τα χρονοδιαγράμματα. Το Golden Pass LNG, το οποίο αναπτύσσεται από κοινού στο Τέξας από την Exxon Mobil Corp. και την QatarEnergy LNG, θα τεθεί σε λειτουργία το 2025, ένα χρόνο αργότερα από το προγραμματισμένο, μετά από έλλειψη εργατικού δυναμικού και την πτώχευση ενός από τους εργολάβους του.