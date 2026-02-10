Μακρόν: Υπέρ του ευρωομολόγου ως μέσο κοινού δανεισμού της ΕΕ και μέτρα – απάντηση στις απειλές Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ταχθεί υπέρ του κοινού δανεισμού, μέσω ευρωομολόγων, καθώς αυτό θα αμφισβητούσε την ηγεμονία του αμερικανικού δολαρίου, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα (10.2.2026) σε ευρωπαϊκές εφημερίδες και περιοδικά.

«Η ΕΕ έχει χαμηλό επίπεδο δανεισμού σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σε μια στιγμή που γίνεται κούρσα τεχνολογικών επενδύσεων, η αποτυχία να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα δανεισμού είναι μεγάλο λάθος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε Le Monde, Economist, Sueddeutsche Zeitung, αλλά και Financial Times και El Pais, πριν από μια σειρά συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εβδομάδα με θέματα την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποιεί επίσης τους Ευρωπαίους ότι οι εμπορικές «απειλές» και «εκφοβισμοί» των ΗΠΑ δεν έχουν «τελειώσει» και ότι θα «σαρωθούν», αν δεν επιβάλουν μια «ευρωπαϊκή προτίμηση» στους στρατηγικούς τομείς έναντι του αμερικανικού και του κινεζικού ανταγωνισμού.

Ο Μακρόν υπολογίζει τις ανάγκες για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ σε «περίπου 1,2 τρισ. ευρώ το χρόνο», συνυπολογίζοντας τις ανάγκες «στις πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες» και «στην άμυνα και την ασφάλεια».

«Υπάρχουν απειλές και εκφοβισμοί. Και μετά, μεμιάς, η Ουάσιγκτον οπισθοχωρεί. Και πιστεύουμε ότι τελείωσε. Αλλά μην το πιστεύετε ούτε στιγμή. Καθημερινά, υπάρχουν απειλές σχετικά με τα φάρμακα, την ψηφιακή τεχνολογία…», λέει. «Όταν υπάρχει μια επίθεση, δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι ούτε να προσπαθούμε να βρούμε μια διευθέτηση». «Δοκιμάσαμε επί μήνες αυτή τη στρατηγική, δεν αποδίδει. Κυρίως όμως οδηγεί στρατηγικά την Ευρώπη να αυξήσει την εξάρτησή της», εκτιμά ο Μακρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μακρόν δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ είναι «ανοικτά αντιευρωπαϊκή» και επιδιώκει το «διαμελισμό» της ΕΕ.

«Τους επόμενους μήνες, αυτό είναι βέβαιο, οι ΗΠΑ θα μας επιτεθούν για τις κανονιστικές ρυθμίσεις στον ψηφιακό τομέα», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, προειδοποιώντας για επιβολή δασμών στις αμερικανικές εισαγωγές από τον Τραμπ, αν η ΕΕ χρησιμοποιήσει το νόμο της για τις ψηφιακές υπηρεσίες για να ελέγξει τις εταιρείες τεχνολογίας.

Καθώς αυτή την εβδομάδα πρόκειται να διεξαχθούν συναντήσεις ευρωπαίων ηγετών για την ανταγωνιστικότητα και την βιομηχανία, κάλεσε για «απλούστευση» και για «εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς» της ΕΕ και για τη «διαφοροποίηση» των εμπορικών εταίρων της.

Κυρίως κάλεσε να «προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας» χωρίς «να επιβάλουμε προστατευτισμό», με μια «ευρωπαϊκή προτίμηση» σε «ορισμένους στρατηγικούς τομείς, όπως οι καθαρές τεχνολογίες, η χημεία, ο χάλυβας, το αυτοκίνητο ή η άμυνα, διαφορετικά οι Ευρωπαίοι θα σαρωθούν».

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε ακόμα στο σχέδιο για ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό μαχητικό αεροπλάνο (SCAF) λέγοντας ότι είναι «ένα καλό σχέδιο» και ότι «τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν», παρά τις εντάσεις ανάμεσα σε Γάλλους και Γερμανούς βιομηχάνους. «Είναι ένα καλό σχέδιο και κανείς στη Γερμανία δεν μου έχει πει ότι δεν είναι ένα καλό σχέδιο», δήλωσε διαβεβαιώνοντας ότι θα συζητήσει και πάλι γι’ αυτό με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Το ίδιο και για το άρμα μάχης εξάλλου. Επειδή, φαντάζεστε, αν συνέβαινε ο Γερμανός εταίρος να θέσει υπό αμφισβήτηση το κοινό αεροπλάνο, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να αμφισβητήσουμε το κοινό άρμα μάχης», προειδοποίησε στη συνέντευξη αυτή.

Η γαλλική εταιρεία Dassault ζητάει περισσότερη αυτονομία για την κατασκευή του, πράγμα που προκαλεί εκνευρισμό στη Γερμανία και την Ισπανία, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα το 2019. Σε σημείο που κύκλοι στη γερμανική βιομηχανία ζητούν μια αλλαγή συμμαχίας και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης προχωρούν σε εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο το Βερολίνο να ενταχθεί στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα GCAP μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ιαπωνία.

«Αυτό που ζω τώρα, για το SCAF, το έζησα για το Ariane-6. Άκουγα κάθε εβδομάδα ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να βάλουν χρήματα, τελείωσε, είναι καταστροφή. Όμως το κάναμε», επισήμανε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν.