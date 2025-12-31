Διεθνή

Μερτς: Η καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις κοστίζει σε κάθε Γερμανό – «Καμπανάκι» για μεγάλες αλλαγές το 2026

Στο κείμενο της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του, που δημοσίευσε η Handelsblatt, ο καγκελάριος Μερτς προειδοποιεί ότι οι καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις απειλούν την ανάπτυξη, τις συντάξεις και την υγεία
Ο Φρίντριχ Μερτς
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / REUTERS / Annegret Hilse

Παρά τις διεθνείς εντάσεις, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: το 2026 μπορεί να γίνει η «στιγμή νέων ξεκινημάτων» για τη Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά μόνο αν γίνουν τομές στις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, στο προκαταρκτικό κείμενο της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του ως επικεφαλής της κυβέρνησης, ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι η «εγχώρια καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις» μπλοκάρει την ανάπτυξη των γερμανικών εταιρειών και απειλεί τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών και υγειονομικών συστημάτων. Όπως σημείωσε, «η καθυστέρηση κοστίζει σε κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση – δεν υπάρχει χρόνος για αναβολές»

Ο Μερτς προειδοποίησε ότι έως το 2026 θα πρέπει να αναθεωρηθούν η σύνταξη και η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας, για να εξασφαλιστεί δίκαιη κατανομή για όλες τις γενιές. «Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, το θάρρος μας και την ενέργειά μας», είπε, προσθέτοντας: «Ας μην ακούμε τους τρομοκράτες και τους καταστροφολόγους».

Ο Καγκελάριος αναφέρθηκε στην κρίση στην Ουκρανία, στις απειλές από τη Ρωσία και στην αβεβαιότητα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ όπου καθιστούν την ισχυρή αυτοάμυνα της Ευρώπης πιο αναγκαία από ποτέ. «Η Γερμανία δεν πρέπει να είναι θύμα εξωτερικών συνθηκών», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις: η καθυστέρηση σε βασικά νομοθετήματα καταπνίγει τις δυνατότητες των γερμανικών επιχειρήσεων και βάζει σε κίνδυνο την οικονομική ασφάλεια των πολιτών. «Η Γερμανία θα καρπωθεί τους καρπούς των μεταρρυθμίσεων, ακόμη κι αν χρειαστεί λίγος χρόνος», τόνισε, προτρέποντας τους πολίτες να δουν τις αλλαγές ως ευκαιρία, όχι βάρος.

Ο Καγκελάριος παρουσίασε το όραμά του για το 2026: μια χρονιά κατά την οποία η Γερμανία και η Ευρώπη, με ανανεωμένη δύναμη, θα χτίσουν πάνω σε δεκαετίες ειρήνης, ελευθερίας και ευημερίας. Αναγνώρισε ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες συχνά είναι αργές και αμφιλεγόμενες, «αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα που υποστηρίζονται από την ευρεία πλειοψηφία της χώρας μας» αναφέρει ο ίδιος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
331
149
103
99
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo