Μετά τη «στροφή» Τραμπ στο Ουκρανικό μέτωπο: Έρχονται πιο κοντά υψηλότεροι ευρωπαϊκοί δασμοί στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Σχέδιο υψηλότερων δασμών στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία σφυρηλατεί η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ειδικά μετά τη διαφαινόμενη στροφή Τραμπ σε σχέση με την στάση του απέναντι στην Ρωσία και την Ουκρανία, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη χθεσινή (23.9.25), δήλωσή από το βήμα του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη της.

Ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν, σύμφωνα με την Bild, δήλωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες του σχεδίου επιβολής δασμών θα παρουσιαστούν εν ευθέτω χρόνω. Δεν χρειάζεται να εγκριθεί ομόφωνα, αλλά μόνο με ειδική πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο των Κρατών Μελών θα χρειαστεί την έγκριση 15 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία συνολικά αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, για την υιοθέτησή του.

Υπενθυμίζεται πως την 1η Οκτωβρίου 2025 θα γίνει έκτακτη σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ με βασικό θέμα την Ουκρανία και την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο της φον ντερ Λάιεν θεωρείται επίσης ως απάντηση στην κριτική του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι συγχρηματοδοτούν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μέσω συνεχιζόμενων αγορών ενέργειας.

Ο Τραμπ είχε επίσης υποσχεθεί πρόσφατα στους Ευρωπαίους ότι θα συμμετάσχει σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας, εάν σταματήσουν εντελώς τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία.

Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να παραιτηθούν από το πετρέλαιο που παραδίδεται μέσω αγωγού από τη Ρωσία. Υπάρχει πλέον προφανής ελπίδα ότι οι υψηλοί δασμοί εισαγωγής της ΕΕ θα μπορούσαν να πείσουν τις δύο χώρες να επανεξετάσουν τη θέση τους.

Και αυτό ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών από την Ουκρανία. Τώρα, ο Τραμπ φαίνεται να αλλάζει τη στάση του: η Ουκρανία είναι ικανή να ανακτήσει τη χώρα της – με την υποστήριξη των Δυτικών συμμάχων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία είναι ικανή να ανακτήσει το έδαφός της από τον Ρώσο επιτιθέμενο με τη βοήθεια των Δυτικών συμμάχων. Με χρόνο, υπομονή και οικονομική υποστήριξη, ιδίως από το ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από την έναρξη του πολέμου αποτελούν μια επιλογή, έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ο Τραμπ αντιστρέφει έτσι τη θέση του, σύμφωνα με αναλυτές. Τις τελευταίες εβδομάδες, σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ είχε επίσης θέσει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το είχε απορρίψει επανειλημμένα. Η Ρωσία, ωστόσο, επέμεινε ότι η Ουκρανία πρέπει να αναγνωρίσει τις εδαφικές της απώλειες.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε σε ποια ουκρανικά σύνορα αναφερόταν. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ περιλαμβάνει επίσης την χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, στο ουκρανικό έδαφος. Ο Τραμπ λέει ότι ανέλαβε τη νέα του θέση αφού εξοικειώθηκε και κατανοούσε πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Ρωσία διεξάγει έναν πόλεμο εδώ και τρεισήμισι χρόνια «τον οποίο μια πραγματική στρατιωτική δύναμη» θα μπορούσε να είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα. «Αυτό δεν είναι παράσημο τιμής για τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, κάνει τη χώρα να μοιάζει περισσότερο με «μια τίγρη χωρίς δόντια»».

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας χαιρέτισε την αλλαγή πορείας του Τραμπ. Ερωτηθείσα στη Νέα Υόρκη ποια ήταν η αντίδραση της ΕΕ, είπε: «Όλα είναι σωστά. Ναι, πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε ρωσική ενέργεια. Ναι, η Ουκρανία πρέπει να κερδίσει τον πόλεμο». Η Κάλλας χαιρέτισε επίσης τις άλλες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία. «Αυτές ήταν πολύ σαφείς δηλώσεις που δεν έχουμε ξανακούσει σε αυτή τη μορφή». Επομένως, είναι πολύ καλό που τώρα βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε επίσης με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι τα έσοδα της Ρωσίας από την πώληση ορυκτών καυσίμων πρέπει να «μειωθούν γρήγορα». Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις προτάσεις που υπέβαλε πρόσφατα η Επιτροπή της, οι οποίες στοχεύουν στον σύντομα τερματισμό όλων των ευρωπαϊκών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία.