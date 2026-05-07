Η Γαλλία δίνει κίνητρα στις αεροπορικές για να μην κόψουν πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι λόγω της κρίσης καυσίμων

Η Γαλλία αναμένεται να προχωρήσει στην παροχή οικονομικών κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να μην μειώσουν τον αριθμό ων πτήσεων τους μέσα στη θερινή σεζόν.

Οι υπουργοί Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Γαλλίας συναντήθηκαν την Τετάρτη (6.5.2026) με εκπροσώπους από αεροπορικές εταιρείες, ώστε να τους διαβεβαιώσουν πως θα τους στηρίξουν, εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου για τον κλάδο, καθώς η τιμή του jet fuel προκαλεί μεγάλα προβλήματα παγκοσμίως.

Τα κίνητρα που πρόκειται να παρέχει η γαλλική κυβέρνηση στις εταιρείες θα έχουν την μορφή της παροχής διευκολύνσεων σε σχέση με τις πληρωμές φόρων και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και σε σχέση με την παροχή χαμηλότοκων δανείων προς τις αεροπορικές εταιρείες.

Οι εκπρόσωποι της γαλλικής κυβέρνησης υποστήριξαν ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα κηροζίνης για τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλές αεροπορικές εταιρείες, πρωτίστως οι λεγόμενες «χαμηλού κόστους», πραγματοποιούν το 80% του τζίρου τους.

Οι τιμές της κηροζίνης έχουν διπλασιαστεί λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει, για τον Μάιο, ακυρώσεις πτήσεων που αντιστοιχούν σε περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Προ κρίσης οι δαπάνες για καύσιμα αναλογούσαν γύρω στο 25% του κόστους λειτουργίας πολλών αεροπορικών εταιρειών ενώ σήμερα αναλογούν γύρω στο 50%.