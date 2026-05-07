Διεθνή

Η Γαλλία δίνει κίνητρα στις αεροπορικές για να μην κόψουν πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι λόγω της κρίσης καυσίμων

Οι δαπάνες για καύσιμα αναλογούν πλέον στο 50% του κόστους λειτουργείας
Air France Airbus takes off from Charles de Gaulle airport, in Roissy-en-France, near Paris, France, April 30, 2026.
REUTERS/Gonzalo Fuentes
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Γαλλία αναμένεται να προχωρήσει στην παροχή οικονομικών κινήτρων προς τις  αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να μην μειώσουν τον αριθμό ων πτήσεων τους μέσα στη θερινή σεζόν.

Οι υπουργοί Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Γαλλίας συναντήθηκαν την Τετάρτη (6.5.2026) με εκπροσώπους από αεροπορικές εταιρείες, ώστε να τους διαβεβαιώσουν πως θα τους στηρίξουν, εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου για τον κλάδο, καθώς η τιμή του jet fuel προκαλεί μεγάλα προβλήματα παγκοσμίως.

Τα  κίνητρα που πρόκειται να παρέχει η γαλλική κυβέρνηση στις εταιρείες θα έχουν την μορφή της παροχής διευκολύνσεων σε σχέση με τις πληρωμές φόρων και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και σε σχέση με την παροχή χαμηλότοκων δανείων προς τις αεροπορικές εταιρείες.

Οι εκπρόσωποι της γαλλικής κυβέρνησης υποστήριξαν ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα κηροζίνης για τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλές αεροπορικές εταιρείες, πρωτίστως οι λεγόμενες «χαμηλού κόστους», πραγματοποιούν το 80% του τζίρου τους.

Οι τιμές της κηροζίνης έχουν διπλασιαστεί λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει, για τον Μάιο, ακυρώσεις πτήσεων που αντιστοιχούν σε περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Προ κρίσης οι δαπάνες για καύσιμα αναλογούσαν γύρω στο 25% του κόστους λειτουργίας πολλών αεροπορικών εταιρειών ενώ σήμερα αναλογούν γύρω στο 50%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
118
100
96
84
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo