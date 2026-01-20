Διεθνή

Μπέσεντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο «χαλάρωσης» των περιορισμών στις αμυντικές εταιρείες σε 2 με 3 χρόνια

Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ λέει ότι η πολυετής αναμονή για την παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού «συνιστά αποτυχία απέναντι στον αμερικανικό λαό» και συνδέει τη χαλάρωση των μέτρων με αύξηση της παραγωγής
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026
REUTERS / Denis Balibouse

Ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές αμυντικές εταιρείες άφησε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εκτιμώντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε διάστημα δύο έως τριών ετών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες άμυνας θα αυξήσουν ουσιαστικά την παραγωγή τους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στο πλαίσιο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Σκοτ Μπέσεντ σημείωσε ότι μόλις οι εταιρείες άμυνας φτάσουν σε ένα «ομαλοποιημένο επίπεδο εκκρεμών παραγγελιών», τότε θα μπορούσε να ανοίξει η συζήτηση για την άρση των περιορισμών. «Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια, αλλά όταν φτάσουμε εκεί, μπορούμε να μιλήσουμε για την άρση αυτών των μέτρων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται κολοσσοί της αμυντικής βιομηχανίας και κορυφαίοι προμηθευτές του Πενταγώνου, όπως η RTX.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης αφορά σε ένα πλέγμα μέτρων πίεσης που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, τις οποίες κατηγορεί ότι καθυστερούν συστηματικά την παράδοση κρίσιμου στρατιωτικού εξοπλισμού. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει τη διανομή μερισμάτων ή τις επαναγορές μετοχών, εάν οι εταιρείες δεν αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην παραγωγή και την έρευνα, ενώ έχει τεθεί στο τραπέζι και το ενδεχόμενο επιβολής ανώτατου ορίου 5 εκατ. δολαρίων στις αμοιβές των ανώτατων στελεχών έως ότου δημιουργηθούν νέες και σύγχρονες μονάδες παραγωγής

Ο υπουργός Οικονομικών υπερασπίστηκε τη σκληρή γραμμή του Τραμπ, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των συμβάσεων φτάνουν τα πέντε έως επτά χρόνια, γεγονός που – όπως είπε ο ίδιος – συνιστά αποτυχία απέναντι στον αμερικανικό λαό. 

Διεθνή
