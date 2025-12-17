Μπλόκο της Μελόνι σε συμφωνία με Mercosur και αξιοποίηση ρωσικών assets – Διπλό τεστ συνοχής για την ΕΕ

Δύο κρίσιμες υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απειλεί να παγώσει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, αυξάνοντας τα ερωτήματα για το αν η ΕΕ μπορεί να δρα αποφασιστικά σε σύνθετα ζητήματα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, μιλώντας σήμερα Τετάρτη (17.12.2025) στη Βουλή στη Ρώμη, η Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να καθυστερήσει τη μεγάλη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Νότιας Αμερικής, γνωστή ως Mercosur, αν δεν υπάρξει επιπλέον στήριξη για τους Ιταλούς αγρότες. Με αυτόν τον τρόπο, έρχεται πιο κοντά στη γαλλική στάση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να μην προχωρήσει μια συμφωνία που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση εδώ και περίπου 25 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, η ιταλική κυβέρνηση στέλνει σήματα επιφυλάξεων για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (σ.σ. ρωσικά assets) που κρατούνται στην Ευρώπη, ώστε να στηριχθεί η Ουκρανία, κίνηση που θα ισοδυναμούσε με στροφή σε σχέση με την μέχρι τώρα προσέγγιση της Μελόνι, σύμφωνα με πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Η Ιταλία δεν έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει από μόνη της την απόφαση για τα κεφάλαια που θα κατευθυνθούν στην Ουκρανία. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχει δείξει ότι αντιμετωπίζει με κατανόηση τα επιχειρήματα του Βελγίου, της χώρας όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Η βελγική πλευρά έχει προειδοποιήσει ότι δεν μπορεί να επωμιστεί μόνη της τις πιθανές νομικές συνέπειες.

Η Μελόνι επανέλαβε αυτή τη γραμμή σήμερα, λέγοντας στους βουλευτές ότι «η Ιταλία θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να είναι κυρίως η Ρωσία που θα πληρώσει για την ανοικοδόμηση της χώρας που επιτέθηκε, αλλά αυτό πρέπει να επιτευχθεί σε στέρεο νομικό έδαφος», και να γίνει με τρόπο που να αποφεύγει κινδύνους για τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των επιλογών που θα προτιμούσε η Ιταλία συγκαταλέγεται και ο κοινός δανεισμός, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg. Η ίδια, πάντως, επέμεινε ότι η διάθεση της Ρώμης να στηρίξει τον ουκρανικό λαό «ποτέ δεν τέθηκε και ποτέ δεν θα τεθεί υπό αμφισβήτηση».

Η πιθανή απομάκρυνση από τη λύση της αξιοποίησης των ρωσικών assets αποδίδεται, από πηγή με γνώση των επαφών, και σε αμερικανική πίεση προς την Ιταλία. Η ιταλική κυβέρνηση δεν σχολίασε, ενώ έχει αναφερθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν ασκήσει πίεση σε ευρωπαϊκές χώρες και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η εικόνα περιπλέκεται, καθώς η Μελόνι επιχειρεί να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ενότητας με τις Βρυξέλλες και στη διαχείριση της σχέσης της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δημόσια, αποφεύγει να συγκρουστεί ευθέως με τις επιλογές του, όμως, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις, η ίδια και το επιτελείο της έχουν κατ’ ιδίαν αιφνιδιαστεί από πλευρές της πολιτικής του.

Παρά την επιλογή χαμηλών τόνων, η Μελόνι έχει κατά καιρούς αμφισβητήσει ορισμένες κινήσεις Τραμπ. Τον Αύγουστο, όταν Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συγκεντρωθεί στην Ουάσιγκτον για να διευκολύνουν προσπάθεια ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, η Ιταλίδα πρωθυπουργός φέρεται να ζήτησε από τον Τραμπ εξηγήσεις για την πίεση υπέρ της αύξησης των δασμών απέναντι στην ΕΕ, ακόμη και στην περίπτωση που οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συμφωνούσαν να ανεβάσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.