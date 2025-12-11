Διεθνή

ΝΑΤΟ: Άνω των 4 δισ. δολαρίων στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία σε πακέτα PURL

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο, ανακοινώθηκαν τρία νέα πακέτα PURL, αξίας 500 εκατ. δολαρίων το καθένα
Μαρκ Ρούτε
Μαρκ Ρούτε / REUTERS /Yves Herman

Περισσότερα από 4 δισ. δολάρια έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, σε κρίσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά για την Ουκρανία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για τον Κατάλογο Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL).

Από τον Αύγουστο του 2025, οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύουν περίπου 1 δισ. δολάρια κάθε μήνα, ενώ αναμένονται επιπλέον συνεισφορές αυτόν τον μήνα και το επόμενο έτος. Η υποστήριξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία, παρέχοντας απαραίτητη αεράμυνα και άλλο εξοπλισμό, καθώς συνεχίζει να αμύνεται έναντι των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.

  • ένα πακέτο χρηματοδοτείται από κοινού από τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Πολωνία,
  • ένα δεύτερο πακέτο που χρηματοδοτείται από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία,
  • το τρίτο από το Βέλγιο, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα 2/3 των Συμμάχων έχουν δηλώσει ότι θα συνεισφέρουν στο PURL, ενώ και οι εταίροι του ΝΑΤΟ, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, έχουν επίσης δεσμευτεί για την υποστήριξή τους.

«Οι Σύμμαχοι εντείνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει του χειμώνα που έρχεται. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε Σύμμαχο για τη συμβολή του – αυτό κάνει πραγματική διαφορά στο πεδίο της μάχης. Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για τις πρόσφατες ανακοινώσεις τους. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα της κοινής μας υποστήριξης», δήλωσε ο Ρούτε, τονίζοντας ότι η κοινή υποστήριξη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης.

