Νέα αναταραχή στις αγορές και το εμπόριο μετά τον επιπλέον δασμό 15% του Τραμπ

Αναταραχές προκαλεί και πάλι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφού χθες Σάββατο (21.2.2026) δήλωσε ότι θα αυξήσει το παγκόσμιο δασμό 10% που ανακοίνωσε την Παρασκευή σε 15%, καθώς επέκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για την απόφασή του ότι ο μηχανισμός που προτιμά για την εφαρμογή δασμών είναι παράνομος.

«Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονται» τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social χθες.

Ο Τραμπ βιάζεται να διατηρήσει την εμπορική του ατζέντα μετά την απόφαση του δικαστηρίου κατά της χρήσης του νόμου περί έκτακτων εξουσιών για την επιβολή των λεγόμενων αμοιβαίων δασμών σε όλο τον κόσμο και τη χρήση των τελών ως μέσο πίεσης για να υποτάξει τις ξένες κυβερνήσεις στη θέλησή του. Εξοργισμένος από την απόφαση, ο Τραμπ επέβαλε αρχικά έναν παγκόσμιο δασμό 10% στα ξένα προϊόντα την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τους δασμούς που, όπως επιμένει, είναι καθοριστικοί για την οικονομική και εθνική του ασφάλεια.

Ωστόσο, η ανάρτησή του το Σάββατο κατέστησε σαφές ότι είχε αποφασίσει ότι το 10% δεν ήταν αρκετό, παρόλο που την Παρασκευή είχε δηλώσει: «Όλα όσα είπα σήμερα είναι εγγυημένα και βέβαια».

Οι προσπάθειες του προέδρου να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τους δασμούς υπογράμμισαν την οικονομική αστάθεια που αναμένεται. Τα εργαλεία που του απομένουν είναι λιγότερο ευέλικτα από την εκτεταμένη εξουσία που είχε διεκδικήσει στο πλαίσιο των έκτακτων εξουσιών και θα υποβληθούν σε νέες νομικές αμφισβητήσεις.

Δεν δόθηκαν αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα τεθεί σε ισχύ ο δασμός 15%. Οι αρχικοί δασμοί 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ την Παρασκευή επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου στις 12:01 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ εφαρμόζει το νέο βασικό δασμό σύμφωνα με το άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς για 150 ημέρες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Η εξασφάλιση αυτής της έγκρισης θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολη, καθώς οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν αντιταχθεί σε στοιχεία της εμπορικής πολιτικής του.

Την Τρίτη, ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει τους νομοθέτες, καθώς και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς θα εκφωνήσει την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο στην Ουάσιγκτον. Η ομιλία, που θα μεταδοθεί σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, αναμένεται να επικεντρωθεί στις οικονομικές πολιτικές του, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα μήνυμα για τις ενδιάμεσες εκλογές προς έναν εκλογικό σώμα που είναι απογοητευμένο από τις τιμές και το κόστος ζωής.