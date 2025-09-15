Νέα μέτρα τόνωσης εξετάζει το Πεκίνο καθώς η οικονομία επιβραδύνεται

Επιβραδύνθηκε η οικονομική δραστηριότητα της Κίνας περισσότερο από το αναμενόμενο σε όλους τους τομείς τον Αύγουστο, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εφαρμόσουν περισσότερα μέτρα τόνωσης της οικονομίας για την επίτευξη του επίσημου στόχου ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η βιομηχανική παραγωγή και η κατανάλωση είχαν τον χειρότερο μήνα τους μέχρι τώρα φέτος, μετά από μια απότομη επιβράδυνση τον Ιούλιο, μια υποαπόδοση που μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στους διαπραγματευτές της Κίνας κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου αυτή την εβδομάδα με εκπροσώπους των ΗΠΑ. Η παραγωγή στα κινεζικά εργοστάσια και ορυχεία αυξήθηκε κατά 5,2% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα (15.9.25), η μικρότερη αύξηση της οικονομίας από τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Η επέκταση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους επιβραδύνθηκε απότομα στο 0,5%, η χειρότερη ένδειξη για την περίοδο που έχει καταγραφεί, εκτός από το έτος πανδημίας 2020.

Η απόδοση των 30ετών κρατικών ομολόγων της Κίνας μειώθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 2,17%, πιθανώς λόγω στοιχημάτων ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Οι κινεζικές μετοχές σημείωσαν μικρή άνοδο μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, με τον δείκτη CSI 300 να σημειώνει άνοδο 0,9% μέχρι το μεσημέρι.

Η οικονομική δραστηριότητα της Κίνας επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Αύγουστο

«Είναι πιθανό να δούμε μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση στην αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο», δήλωσε η Serena Zhou , ανώτερη οικονομολόγος για την Κίνα στην Mizuho Securities Asia Ltd. «Η υψηλή βάση από το τέταρτο τρίμηνο του 2024 υποδηλώνει ότι πιθανότατα θα δούμε την ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου να επιβραδύνεται πιο σημαντικά, θέτοντας σε κίνδυνο τον στόχο ανάπτυξης 5% της κυβέρνησης, εάν δεν εφαρμοστούν σημαντικά μέτρα τόνωσης».

Καθώς η άνθηση των εξαγωγών υποχωρεί, πολλοί αναλυτές και επενδυτές ανέμεναν μια πτωτική πορεία της οικονομίας της Κίνας κατά τους τελευταίους μήνες του 2025, μετά την ανάπτυξη 5,3% στο πρώτο εξάμηνο. Η έκταση της επιβράδυνσης στην Κίνα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο παράγοντα που θα συμβάλει στην παγκόσμια ανάπτυξη τα επόμενα πέντε χρόνια, θα έχει σημασία για μια ευάλωτη παγκόσμια οικονομία που επιβραδύνεται υπό την πίεση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ .

Εν τω μεταξύ, η διπλωματία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εντείνεται, καθώς η 90ήμερη εκεχειρία μεταξύ των εθνών για τους δασμούς πρόκειται να λήξει στις αρχές Νοεμβρίου. Εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Κίνας συζήτησαν για το TikTok, το εμπόριο και την οικονομία την Κυριακή στη Μαδρίτη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών.

Προβλέψεις ανάπτυξης του ΔΝΤ για το 2025

Η εκπληκτικά αισιόδοξη απόδοση της οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει αφήσει την ηγεσία της Κίνας σίγουρη ότι θα επιτύχει τον στόχο της ακόμη και με επιβράδυνση αργότερα μέσα στο έτος.

Ενώ η επέκταση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο τρίτο τρίμηνο μπορεί να πλησιάσει το 5%, με βάση τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι προοπτικές για τους τελευταίους τρεις μήνες θα είναι λιγότερο ευνοϊκές. Αυτό οφείλεται σε υψηλότερη βάση σύγκρισης, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέδωσαν ένα σημαντικό πακέτο τόνωσης τον Σεπτέμβριο του 2024 που ενίσχυσε την ανάπτυξη.

Καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προετοιμάζονται να παράσχουν πρόσθετη στήριξη στην οικονομία τους επόμενους μήνες, ο χρόνος των επόμενων βημάτων έχει τεθεί υπό συζήτηση. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας θα έχει περισσότερο περιθώριο να μειώσει τα επιτόκια χωρίς να ανησυχεί για πιέσεις στο γιουάν για υποτίμηση εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίσει να μειώνει το κόστος δανεισμού αυτή την εβδομάδα .

Ακόμα κι έτσι, μια συνεχιζόμενη άνθηση των μετοχών στην Κίνα θα μπορούσε να καθυστερήσει τον επόμενο γύρο χαλάρωσης, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να διογκώσει μια φούσκα στην αγορά.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να βελτιώσουν τις πολιτικές τους μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου τον Οκτώβριο», δήλωσε ο Zhang Zhiwei , πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management. «Δεν αναμένω να απελευθερωθεί ένα μεγάλο πακέτο τόνωσης, εκτός εάν ο στόχος ανάπτυξης του 5% καταστεί δύσκολο να επιτευχθεί».

Οι κινεζικές επενδύσεις οδεύουν προς μια από τις χειρότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί

Οι οικονομολόγοι ζητούν επίσης περισσότερα μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας, η οποία επιδεινώθηκε ξανά τον Αύγουστο, καθώς οι τιμές, οι επενδύσεις και οι πωλήσεις μειώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η κυβέρνηση μπορεί επίσης να επιταχύνει τα έργα επενδύσεων σε υποδομές νωρίτερα από το προγραμματισμένο, σύμφωνα με τον Zhou της Mizuho.

Οι επενδύσεις της Κίνας τον Αύγουστο συρρικνώθηκαν απότομα σε διάφορους κλάδους, όπως η κατασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, μηχανημάτων και πρώτων υλών χημικών προϊόντων, καθώς και η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.

Η επέκταση των επενδύσεων σε υποδομές — που παραδοσιακά χρησιμοποιείται από το Πεκίνο για να στηρίξει την ανάπτυξη σε κύκλους ύφεσης — αποδυναμώθηκε σε μόλις 2% τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, καθώς η κυβέρνηση γίνεται ολοένα και πιο επιλεκτική ως προς τα έργα που θα χρηματοδοτήσει.

Η αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης έχει επίσης μετριαστεί καθώς οι αγορές εξοπλισμού και οργάνων μειώθηκαν, αντανακλώντας τη φθίνουσα επίδραση των κυβερνητικών επιδοτήσεων για την αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού.

Οι επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης επιβραδύνονται στην Κίνα

Οι πωλήσεις επιδοτούμενων καταναλωτικών αγαθών, όπως οικιακές συσκευές, έπιπλα και συσκευές επικοινωνίας, επιβραδύνθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εν μέρει λόγω της στατιστικής επίδρασης μιας υψηλής βάσης από το 2024, καθώς οι αρχές άρχισαν να εντείνουν το πρόγραμμα συναλλαγών τους περίπου την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Κίνα πρέπει «να επικεντρωθεί στη σταθεροποίηση της απασχόλησης, των επιχειρήσεων, των αγορών και των προσδοκιών», ανέφερε η NBS στην ανακοίνωσή της. «Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αστάθεια και αβεβαιότητες στο εξωτερικό περιβάλλον και η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους και προκλήσεις».

Ακόμη και πριν από το τελευταίο σύνολο δεδομένων, μια σειρά από απογοητευτικά σύνολα δεδομένων τις τελευταίες εβδομάδες ήδη έδειχναν αυξανόμενη αδυναμία στην οικονομία.

Ένας γενικός δείκτης πιστώσεων επιβραδύνθηκε τον περασμένο μήνα για πρώτη φορά φέτος, ενώ η αύξηση των εξαγωγών ήταν κατώτερη των προβλέψεων και μειώθηκε στο 4,4% τον Αύγουστο. Η αγορά εργασίας πιθανότατα αποδυναμώθηκε επίσης τους τελευταίους μήνες, με βάση έρευνες δείκτη υπευθύνων αγορών και ιδιωτικές δημοσκοπήσεις.

Μια άλλη πηγή πίεσης για την οικονομία είναι η κυβερνητική εκστρατεία «κατά της εναλλαγής» που στοχεύει στην άμβλυνση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και του υπερβολικού ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών. Η προσπάθεια κλιμακώθηκε στις αρχές Ιουλίου και ενδέχεται να συνέβαλε στην πτώση της παραγωγής εκείνο τον μήνα για προϊόντα που κυμαίνονται από τον χάλυβα έως τον χαλκό .

Παρόλο που οι χρηματιστές έχουν αυξήσει τις μετοχές, αναμένοντας ότι τα μέτρα θα αποκαταστήσουν την κερδοφορία σε ολόκληρη την οικονομία, η κυβέρνηση εξακολουθεί να κινδυνεύει να πλήξει την απασχόληση και την κατανάλωση, ελλείψει ενός σημαντικού πακέτου τόνωσης της ζήτησης. Το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές που ερευνήθηκε επιδεινώθηκε στο 5,3%.

Το πώς θα εξελιχθεί η εκστρατεία παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο, καθιστώντας δύσκολο να κρίνουμε πότε η Κίνα θα μπορέσει να σπάσει τα δεσμά του εδραιωμένου αποπληθωρισμού.

Σε μια πιθανή ένδειξη επιπτώσεων από τα μέτρα περιορισμού της παραγωγικής ικανότητας, η παραγωγή άνθρακα μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Σε μηνιαία βάση, οι συνολικές επενδύσεις επιδεινώθηκαν από τον Ιούλιο και συρρικνώθηκαν κατά περισσότερο από 6% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs Group Inc. και της Capital Economics Ltd.

Η πτώση των κεφαλαιουχικών δαπανών πιθανότατα αντανακλά έναν συνδυασμό παραγόντων που κυμαίνονται από ακραίες καιρικές συνθήκες και πολιτικές «αντι-επαναστατικής» πολιτικής έως περιορισμούς που επιβάλλονται στην κατασκευαστική δραστηριότητα ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

«Μια πιο απότομη επιβράδυνση θα μπορούσε να πυροδοτήσει νομισματικά κίνητρα στο τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε ο Carlos Casanova , ανώτερος οικονομολόγος για την Ασία στην Union Bancaire Privee στο Χονγκ Κονγκ. «Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί, ενδεχομένως πυροδοτώντας έναν νέο γύρο υποβαθμίσεων των κερδών και θέτοντας σε κίνδυνο το εύθραυστο ράλι των μετοχών».