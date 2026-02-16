Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Νέο ρεκόρ στις ΑΠΕ κατέγραψε η Κίνα – Ετήσια αύξηση 22%

Σταθερή αύξηση στην εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύ από ηλιακή και αιολική ενέργεια
iStock
iStock

Νέο ρεκόρ κατέγραψε το 2025 η νέα εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς της Κίνας από την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, ξεπερνώντας τα 430 εκατ. κιλοβάτ, με ετήσια αύξηση 22%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ).

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση αυτή οδήγησε στην αύξηση της συνολικής ικανότητας διανομής ενέργειας από το δίκτυο στο 1,84 δισ. κιλοβάτ, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 47,3% επί του συνόλου της ικανότητας ενεργειακής ισχύος της Κίνας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τη θερμική ενέργεια.

Στο μεταξύ, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 22% του συνολικού παραγωγικού αποτελέσματος ηλεκτρικής ενέργειας το 2025, σύμφωνα με τη ΝΕΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
57
55
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo