Νταβός 2026: Αυλαία σήμερα για το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ – Τα κρίσιμα θέματα

Σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2026, ξεκίνησε στο Νταβός της Ελβετίας το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 23 Ιανουαρίου. Το φετινό θέμα της διοργάνωσης είναι το «Πνεύμα Διαλόγου», σε μια συγκυρία που μοιάζει αντιφατική, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφιερώσει τον τελευταίο χρόνο αποδομώντας την υφιστάμενη παγκόσμια τάξη.

Έναν χρόνο μετά την προηγούμενη συνάντηση των πολιτικών και επιχειρηματικών ελίτ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όσα στοιχεία είχαν απομείνει από τη φθίνουσα διεθνή τάξη –ήδη κλονισμένη από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενίσχυση της ισχύος του αυταρχικού καθεστώτος στο Πεκίνο– φαίνεται να καταρρέουν με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς.

Όπως σημείωσε η γενική διευθύντρια του WEF και οικονομολόγος Saadia Zahidi, η οποία επιμελείται την ετήσια Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων, αυξάνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη οικονομική ύφεση, εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τον κίνδυνο δημιουργίας «φουσκών» σε περιουσιακά στοιχεία, σε ένα περιβάλλον υψηλού δημόσιου χρέους και ασταθών αγορών.

Η έκθεση σκιαγραφεί ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο, όπου η γεωοικονομική αντιπαράθεση αναδεικνύεται ως κορυφαία ανησυχία για τις επιχειρήσεις. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η εργαλειοποίηση οικονομικών μέσων –όπως οι δασμοί, οι κανονισμοί, οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι περιορισμοί κεφαλαίων– ενισχύουν αυτή τη δυναμική.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ΗΠΑ και Ουκρανία συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους στο περιθώριο του Φόρουμ στο Νταβός, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανέφερε ότι επί δύο ημέρες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ειδικοί απεσταλμένοι, με αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ένα σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.

«Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη δουλειά σε επίπεδο ομάδων στο επόμενο στάδιο των διαβουλεύσεων στο Νταβός», δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει εκφράσει την ελπίδα να υπάρξει απάντηση της Ρωσίας στο ειρηνευτικό πλαίσιο έως την οριστικοποίηση των εγγυήσεων ασφαλείας και του σχεδίου ανάκαμψης, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και στα τέλη Ιανουαρίου. Ο ίδιος αναμένει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ είτε στις ΗΠΑ είτε στο Νταβός.

Ποιοι θα συμμετέχουν

Στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 60 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, 55 υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας, καθώς και πάνω από 800 διευθύνοντες σύμβουλοι ή πρόεδροι μεγάλων επιχειρήσεων. Οι εταιρείες καταβάλλουν 27.000 ελβετικά φράγκα για κάθε μέλος της αντιπροσωπείας τους, επιπλέον της υψηλής ετήσιας συνδρομής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το μέσο της εβδομάδας, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο Φόρουμ έπειτα από έξι χρόνια. Η παρουσία του συμπίπτει με αυξημένες εντάσεις, λόγω των επιδιώξεών του για τη Γροιλανδία, των δασμολογικών απειλών προς τους Ευρωπαίους συμμάχους και της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί, τέλος, μια νέα εποχή για το WEF, καθώς είναι η πρώτη χωρίς την παρουσία του ιδρυτή του, Κλάους Σβαμπ. Ο 87χρονος αποχώρησε πέρυσι από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, έπειτα από καταγγελίες πληροφοριοδοτών που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, μη εγκεκριμένες δαπάνες από τον ίδιο και τη σύζυγό του, Χίλντε. Ο Σβαμπ έχει απορρίψει δημόσια τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε χρησιμοποίησαν το φόρουμ για προσωπικό πλουτισμό.