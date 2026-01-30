Διεθνή

Ο ESM θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την άμυνα, λέει ο επικεφαλής του

«Διαθέτουμε τα μέσα και είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης... να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό, τονίζει ο Πιέρ Γκραμένια
Ο Πιέρ Γκραμένια
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Πιέρ Γκραμένια /Caisa Rasmussen/TT News Agency/via REUTERS/File Photo

Το ευρωπαϊκό ταμείο που συγκροτήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη, με περισσότερα από 430 δισ. ευρώ (514 δισ. δολάρια) θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει χώρες για την άμυνα, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Πιέρ Γκραμένια στο Reuters, καθώς η ΕΕ προσπαθεί να ενισχύσει τον στρατό της.

Ο Γκραμένια ανέφερε ότι ο ESM θα μπορούσε να δώσει πιστωτικές γραμμές για την άμυνα χωρίς αυστηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε αντάλλαγμα, εν μέρει για να διαλύσει οποιοδήποτε στίγμα που μπορεί να προκύψει από το αίτημα για χρήματα από το ταμείο έκτακτης ανάγκης της ευρωζώνης.

«Σε αυτές τις περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής, που έχουν προκαλέσει αύξηση των δαπανών και των αμυντικών εξόδων για όλες τις χώρες, πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό του ΕΜΣ», δήλωσε ο Γκραμένια. Επεσήμανε τη χρήση πιστωτικών ορίων για την άμυνα σε χώρες με καλή οικονομική υγεία, αλλά με περιορισμένους προϋπολογισμούς, ιδίως σε μικρότερες χώρες της ευρωζώνης.

«Διαθέτουμε τα μέσα», είπε. «Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης… να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό». «Είναι προφανές ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών γίνονται όλο και πιο δύσκολες»

